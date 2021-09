Rozzuřený Andrej Babiš mladší: Jakou roli hrál v kauze Čapí hnízdo?

Zdroj: Profimedia

Premiérův syn Andrej Babiš mladší by chtěl svědčit v případu Čapího hnízda. Státní zástupce Jaroslav Šaroch ho zatím k výpovědi nevyzval, i když jeho svědectví by mohlo být v celé kauze klíčové. Pokud by se potvrdilo, že Babiš junior skutečně nebyl před třinácti lety faktickým spoluvlastníkem resortu, pak by jeho otec mohl mít velký problém.

Čapí hnízdo se vyšetřuje kvůli podezření z čerpání neoprávněných dotací ve výši padesát milionů korun. Zásadní přitom je, kdo rekreační středisko vlastnil v době, kdy došlo k žádosti o evropské dotace. Podle státního zástupce Šarocha zatím majitelé nejsou zámožní lidé, a proto tehdy teoreticky na dotace mohli mít nárok.

Junior studoval v Americe

Vyšetřování ukázalo, že vlastníky dvanácti akcií na doručitele byli v rozhodujícím období Babišův švagr Martin Herodes a premiérovy děti z prvního manželství Adriana Bobeková a Andrej Babiš mladší. Ti měli akcie přebrat na přelomu let 2007 a 2008.

Jenže tuto verzi Babiš junior v rozhovoru pro web seznam.cz nedávno vyvrátil. Andrej Babiš mladší totiž tvrdí, že v únoru 2008 akcie Čapího hnízda nevlastnil. "V letech 2008 až 2010 jsem byl ve Spojených státech a nic jsem podepisovat nemohl," řekl syn ministerského předsedy.

Přesto Babiš mladší potvrdil, že jeho podpis na dokumentech je pravý. I tuto záhadu ale junior Seznamu vysvětlil. Babiš sice věděl, že dvacet stránek má "něco společného s farmou", ale protože svému otci tehdy věřil, po podrobnostech se nepídil. Dokumenty ale podepsal až někdy v letech 2011 nebo 2012. Ani tehdy ale Andrej Babiš u sebe údajně žádné akcie neměl.

Farma Čapí hnízdo tehdy vydala tzv. anonymní akcie neboli akcie na doručitele. To v praxi znamená, že jejich majitelé se nemusí zapisovat do obchodního rejstříku ani jiných databází. Stačí, když akcie existují v papírové podobě. Trochu zjednodušeně to znamená, že vlastníkem je ten, kdo je má zrovna v ruce.

Ještě koncem roku 2019 vyšetřovatelé pracovali s verzí, kterou se dozvěděli od Babišova švagra Herodese. "Uvedl, že jako vlastník akcií je měl po celou dobu ve svém držení, měl je uschované v trezoru a předával je pouze zmocněnci za účelem zastupování jeho osoby," stojí v dokumentu, kterým tehdejší státní zástupce Pavel Zeman znovu otevřel kauzu Čapího hnízda.

S tím ale Babiš junior nesouhlasí. První dokument prý totiž podepsal nejdříve v roce 2011, akcie nedostal a nemohl nikoho pověřit, aby za něj vykonával akcionářská práva. Otázkou proto zůstává, kdo byl faktickým vlastníkem akcií v únoru 2008, kdy farma zažádala o dotaci. Jisté je to, že ještě v prosinci 2007 akcie měli manažeři Agrofertu Jaroslav Faltýnek a Zdeněk Kubiska. Pokud by nemohli dokázat, že se akcií zbavili do konce února, pak by vzrostlo podezření ze zneužití čerpání dotací.

Na Krym jsem nikdy nechtěl

Babiš mladší zároveň tvrdí, že byl svým otcem kvůli Čapímu hnízdu nedobrovolně zavlečen na Krym jako nepohodlný svědek. V rozhovoru pro iRozhlas junior uvedl, že mu bylo vyhrožováno hospitalizací v psychiatrické léčebně, pokud by s cestou nesouhlasil.

Premiérův syn odmítá i to, že by byl psychicky nemocný tak, jak tvrdí jeho otec. Ten podle Blesku prohlásil, že junior trpí schizofrenií. Posudky na Babiše mladšího později vypracovávala také Dita Protopovová, která je považována za Babišovu spolupracovnici.

"Skutečně nevím, z čeho mohla vyvodit Protopopová, že se u mne začala rozvíjet nemoc právě v roce 2008. V té době jsem studoval v USA a právě v tom roce obdržel osvědčení zdravotní způsobilosti pilotů 1. třídy, tedy té nejvyšší. To mne opravňovalo až do roku 2013 soukromě převážet pasažéry," řekl Andrej Babiš mladší.

V rozhovoru Babiš mladší popřel, že by kvůli lékům, které tehdy bral, mohl minulost vnímat zkresleně. "Jsem přesvědčen, že se to dá vyloučit a že to může potvrdit i má lékařka," řekl junior. Švýcarskou doktorku ale Babiš do případu zatahovat nechce.

Junior nedávno oslavil svoje narozeniny s přáteli.