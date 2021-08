Baculky, které umí nosit kila navíc: Kromě Farne i Čvančarová či Bittnerová

Zdroj: Profimedia

Naštěstí se v naší republice nevyskytují jen samé vychtrliny, ale také ženy, které umí nějaké to kilo navíc nosit. Jde například o mladou zpěvačku Ewu Farnou, herečku Jitku Čvančarovou nebo třeba moderátorku Milušku Bittnerovou. Tyto ženy oslavují kult zdravého těla a jsou takzvaně “body positive”.

Pokud neustále řešíte postavu, pak to nedělejte a mějte se rádi takoví, jací jste. Naše celebrity to také umí. Nejedna z nich nemá dokonalou postavu, přesto se nebojí kvůli roli svléknout, nosí sexy oblečení a v neposlední řadě vystavují svůj bujarý dekolt.

Vybrali jsme pro vás tři prsatice, které svá kila umí nosit s grácií a výstřih jim závidí nejedna modelka. Své tělo mají rády, považují ho za zdravé a s žádnými dietami si už dávno nezahrávají. Vědí totiž, že by jim to rozhodně neprospělo. Raději tedy žijí zdravě, jsou ženy krev a mlíko, ale své tělo mají pevné a pružné.

Začít můžeme krásnou herečkou, která má korpulentní postavu, obrovské vnady, ale také takový šarm a charisma, které jí závidí nejedna vyhublá hvězda. Muži ji považují za sexsymbol a za noc strávenou s ní by dali majlant. Jde o Jitku Čvančarovou, která si zahrála role od princezen po intelektuálky. Rodačka z Mělníka sice nemá míry modelky, ale jesti někdo umí nějaké to kilo navíc nosit, je to právě ona. Navíc jí nechybí sebevědomí, tak se klidně přihlásila třeba i do taneční soutěže StarDance, kde vypadala skvěle a stejně tak jí to i šlo. Jitka je totiž krásná a navíc velmi sympatická. Nikdy nezkazí žádnou legraci a vždy je ozdobou párty a večírků.

Další česká celebrita, která dlouhá léta bojovala s výkyvy hmotnosti a nemohla se se svými kilogramy smířit do té doby, než se jí narodilo dítě a ona se je naučila nosit. Jde o oblíbenou zpěvačku Ewu Farnou, která se od puberty potýká s šikanou médií i ostatních lidí kvůli své nadváze.

Farnou šikanovali kvůli postavě už jako dítě

"Zpívat jsem začala ve 12 letech, to jsem byla dítě. Pak se přirozeně ženské tělo mění v ženu, je to nějaký hormonální koktejl, kterým tělo musí projít. Je to normální. V tomto křehkém období se začalo dít, že najednou jsem měla boky, najednou jsem měla prsa, najednou jsem byla žena, už jsem nebyla to dětské »tintítko«. Nejvíce se to začalo projevovat, když jsem byla v SuperStar jako porotkyně, to mi bylo 18 či 19. Zpětně nechápu, co tolik ta média fascinovalo na tom, jak vypadám," prozradila Farna v podcastu Follow Your Magic.

Nyní je Farna konečně spokojená, se svou postavou smířená a navíc má zpevněné tělo, což vypadá v jejím případě skvěle. Také se pyšní bujarým dekoltem, který nelze přehlédnout.

Poslední ženou, na kterou se zaměříme, je herečka a moderátorka Miluška Bittnerová. Té vždy bylo přezdíváno česká Marilyn Monroe. Bittnerová si po čtyřicítce pořídila dítě, nechala spravit víčka, ale tím také skončila. Prsa, která se jí po kojení dmou v dekoltu, stále drží a blondýna i přes nějaké to kilo navíc vypadá skvěle. Volí totiž úměrné modely svému věku a ví, co zahalit a co naopak ukázat. Kéž by více žen jejího věku vypadalo takhle!

Zahraniční celebrity se za kila navíc nestydí

Ze zahraničních celebrit, které se za svá těla nestydí, můžeme jmenovat například jednu z nejoblíbenějších zpěvaček Beyonce Knowles, nebohatší moderátorku na světě Oprah Winfrey nebo třeba textařku a věčnou rebelku Katy Perry.

Když se za své zdravé tělo nestydí tyto dámy, proč byste měly právě vy? Není důvod! Každé ženě sluší něco jiného a veřte, že i muži mají rozdílný vkus. Nejeden by chtěl mít po svém boku jednu z výše zmíněných hvězd raději, než padesátikilovou dlouhonohou modelku. Komplexy ze své postavy tedy trpět nemusíte, pokud se vaše plnoštíhlost nepřehoupne k obezitě. To už je pak jiná písnička, se kterou je nutné něco dělat!