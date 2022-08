Bagárová a Bendig jsou přátelé na život a na smrt: Stačí jeden pohled a už víme

Zdroj: TV Nova

Před několika týdny odstartovala na Voyo a následně na Nova Fun hraná reality show Praha – den & noc. Titulní píseň s názvem Město nazpívali Monika Bagárová a Jan Bendig a o víkendu vypustili do světa videoklip.

Jaké by to bylo léto bez pohodového, chytlavého letního singlu, který navodí tu pravou prázdninovou atmosféru? Ten letošní nazpívali Monika Bagárová a Jan Bendig, kteří spolu přátelí téměř třináct let.

Poprvé se Bagárová a Bendig setkali v soutěži Česko Slovenská SuperStar v roce 2009 a od té doby jsou nerozlučná dvojka. Společně nahráli již dva duety, tento je jejich třetí.

Pro Moniku byla nová práce velkou radostí, a to nejen proto, že se při ní znovu setkala s Honzou. Po období, kdy nebylo možné koncertovat a taky po období, kdy se naplno věnovala rodině a mateřství, se vrhla opět do práce. Kromě koncertů s kapelou a nahrávání nového alba, byla pro ni práce na duetu vítanou změnou.

Písnička byla narychlo

"Písnička je moc krásná. Bylo to docela narychlo a museli jsme si pořádně máknout. Ale věříme, že se bude našim fanouškům líbit," svěřila Monika Bagárová s dojmy z nové písně ve studiu.

"Je to trošku jiný feel, než děláme, ale jsme moc rádi, že jsme součástí tohoto projektu," dodala zpěvačka.

"Spolupráci s Monikou miluju, protože to je na kamarádský bázi. To, co se nám nelíbí, si řekneme na rovinu, jsme prostě parťáci," doplnil Jan Bendig svou kolegyni. "Ano, stačí jeden pohled, a už víme," směje se Monika Bagárová.

Song vznikl na motivy originálu z bulharské verze ústřední melodie k projektu. Český text napsal kreativní producent hrané reality show Praha – den & noc Vítek Pokorný.

Město je již třetím společným duetem Bagárové a Bendiga

Zdroj: Youtube

Zdroj: TZ