Bagárovou drží nad vodou Jan Bendig: Monika je nejsilnější člověk na světě

Monika Bagárová a Makhmud Muradov už netvoří pár. Zpěvačka prožívá rozchod s otcem své dcery velice emotivně a velikou oporou v těžké chvilce je pro ni nejlepší kamarád Jan Bendig. Co o rozpadu vztahu Bagárové prozradil její kolega ze Superstar?

Rozchod s Makhmudem Muradovem oznámila Monika Bagárová den po Vánocích. Zpěvačku totiž fanoušci atakovali dotazy ohledně vztahu se zápasníkem a proč s rodinou netráví svátky. Hvězda Superstar se proto rozhodla potvrdit to, o čem si šuškali i vrabci na střeše.

"Někdy vám v životě nevyjdou věci tak, jak byste si přáli i přesto, že jste bojovali do poslední chvíle. Myslím, že je fér vám říct, že už nejsme rodina. Hlavně proto, že jste byli u našeho začátku, taky u narození naší Ruminky a vím, že spousta z vás nám drželo palce. S Machem jsme se rozešli z mnoha důvodů. Oba se ale budeme snažit, aby Rumince v životě nechyběl úsměv a radost ze života. Chtěla bych moc poprosit média o respektování našeho soukromí. Je to věc, která bolí a není jednoduché o ní mluvit. Nikdy pro mě nebylo nic víc, než láska a rodina. Přiznávám otevřeně, že potřebuji čas na to, se dát dohromady," napsala Bagárová na Instagram s tím, že se na nějaký čas odmlčí na sociálních sítích.

Pyšná maminka malé Rumie nese rozpad vztahu velice těžce, jelikož staví rodinu na první místo. Jan Bendig je ale přesvědčený, že Monika vše zvládne i bez partnera.

Zabila by mě, kdybych něco prozradil

Jan Bendig je jedním z nejbližších kamarádů Moniky Bagárové. Již od dob Superstar tuhle dvojici spojuje nerozlučné pouto, které se potvrzuje i v těžkých chvilkách.

"S Monikou si voláme, píšeme si, říkáme si všechno, ale zabila by mě, kdybych něco prozradil. Můžu vám říct jen to, že my dva už jsme si souzeni navždy, může se na mě spolehnout. Podpořím ji kdykoli," sdělil zpěvák webu Extra.

"Monika Bagárová je nejsilnější člověk na světě, Ruminka je její motor, který ji žene dál. Ale fakt nechci víc říkat. Jen ji strašně obdivuju. Nádherně to zvládá. Je to za mě máma roku, ba co víc, máma všech dalších let. A zároveň je to strašně silný člověk. Tohle celé ustojí a přenese se přes to na jedničku," pěje Bendig na svou kamarádku oslavné ódy.

O nevěře nic nevím

O pravých důvodech rozchodu mezi Monikou Bagárovou a Makhmudem Muradovem se neustále spekuluje. Jednou z verzí je údajná nevěra zápasníka. Podle některých zdrojů si Mach stihl v rodném Uzbekistánu pořídit další rodinu. Bendig ale tvrdí, že se jedná o pomluvy.

"Nic takového jsem opravdu neslyšel. Teď se samozřejmě budou šuškat různé věci, protože lidé to rozebírají, ale nepřikládal bych tomu moc velkou váhu," myslí si kamarád Bagárové.

Krásná porotkyně Superstar se svým ex má mít dokonce přátelské vztahy. "S Machem nemám vůbec žádný problém. Když ho uvidím, pozdravím ho. Vztahy zkrátka někdy končí. Pořád je to ale otec dítěte mé nejlepší kamarádky. Ani Monika s ním, myslím, nemá žádný problém," uzavřel Bendig.

Vztah Bagárové a Muradova vydržel tři roky