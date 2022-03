Bagárová a Mach jsou zpět z luxusní dovolené, cesta za usmířením byla trnitá

Zdroj: Profimedia

Monika Bagárová a Makhmud Muradov jsou po překonané krizi opět zamilovaní jako na začátku jejich vztahu. Zpěvačka oznámila rozchod loni na Vánoce, dlouho ale bez svého partnera nevydržela. Zápasník MMA vymyslel pro svou rodinku usmiřovací výlet, za který utratil pořádný balík, vyplatilo se mu to ale do posledního halíře.

Monika Bagárová a Makhmud Muradov už jsou zpět z romantické usmiřovací dovolené v Dubaji. Po nedávném rozchodu se dvojice rozhodla dát vztahu druhou šanci a kam jinam odjet utužovat rozbité vazby, než do hlavního města ve Spojených arabských emirátech, které je spojené s luxusem a láskou.

Zápasník MMA za pobyt s rodinkou utratil pořádný balík, jen za pobyt v hotelu zaplatil desítky tisíc korun. Monika a Mach se ubytovali v hotelu Palazzo Versace, kde jedna noc vyjde na cca 12 tisíc korun v levnějších pokojích.

Muradov si navíc dal záležet i na bohatém programu a výlety po okolí také nebyly zrovna nejlevnější. Investice do zážitků se ale osvalenému Uzbekovi rozhodně vyplatila, Bagárová je vysmátá jako sluníčko a už nyní plánuje další dovolenou. Fanoušci hvězdě Superstar radí, aby vyrazila do rodné země svého partnera.

Bagárová je šťastná, že má svého partnera zpět

Krásný týden plný nezapomenutelných zážitků

"Krásný týden plný nezapomenutelných zážitků, sluníčka a pohody za námi a já věřím, že spoustu dalších před námi. Tak kam to bude příště, Rumi?" napsala Monika Bagárová k fotce, kterou nahrála po příletu do Čech na svůj Instagram.

Ačkoliv to byla od zpěvačky spíše řečnická otázka, v komentářích se jí začaly množit odpovědi, kam by měla s dcerou a partnerem co nejdříve vyrazit.

"Ubezikstán, Machova rodina," shodují se fanoušci, kteří vědí, že rodiče Muradova zatím neviděli svou vnučku, i když jí brzy budou dva roky. Zápasník přitom do Uzbekistánu létá pravidelně, jelikož tam má rozjeté podnikání. Z jakých důvodů se ale zpěvačka nestýká s rodinou svého partnera, zůstává tajemstvím.

Muradov na dovolené nešetřil

Trnitá cesta ke štěstí

Monika Bagárová a Makhmud Muradov působili jako ideální pár, minulý rok se ale začalo čím dál častěji šuškat o tom, že jejich vztah prochází krizí.

Ačkoliv se snažila porotkyně Superstar všechny spekulace vyvrátit, nakonec se rozhodla krach vztahu veřejně odhalit den po Vánocích. Důvodem přiznání byly hlavně stále častější dotazy fanoušků, proč s Bagárovou a malou Rumiou netráví svátky jejich milovaný tatínek.

"Někdy vám v životě nevyjdou věci tak, jak byste si přáli i přesto, že jste bojovali do poslední chvíle. Myslím, že je fér vám říct, že už nejsme rodina. S Machem jsme se rozešli z mnoha důvodů. Je to věc, která bolí a není jednoduché o ní mluvit. Nikdy pro mě nebylo nic víc než láska a rodina," vysvětlila Monika Bagárová na Instagramu po Štědrém dnu. Nakonec ale Muradov dokázal srdce své partnerky získat zpět a vypadá to, že je opět vše zalité sluncem. Nezbývá než dvojici popřát mnoho štěstí.

Malá Rumia je celý tatínek