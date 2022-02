Monika Bagárová má s Machem velké plány: Padla i slova o dalších dětech

Zdroj: Profimedia

Přestože zpěvačka Monika Bagárová na konci roku 2021 oznámila, že se svým partnerem Makhmudem Muradovem nadále netvoří pár, jen o pár týdnů později se začalo šuškat, že se k sobě známá dvojice opět vrací. A spekulace následně po nátlaku fanoušků Bagárová sama potvrdila. Aby ale jejich vztah mohl nadále kvést, musel se pár dohodnout na několika věcech. Dnes už oba dva opět září úsměvy na všechny strany. A co víc, možná se brzy jejich rodina rozroste.

„Někdy vám v životě nevyjdou věci tak, jak byste si přáli. I přesto, že jste bojovali do poslední chvíle. Myslím, že je fér vám říct, že už nejsme rodina,” začínala na konci prosince Monika Bagárová smutný příspěvek na Instagramu, ve kterém fanouškům oznámila, že s MMA zápasníkem a otcem jejich dcery Ruminky Makhmudem Muradovem už netvoří pár.

Jenže jen o pár dní později se už mluvilo o tom, že slavná dvojice pracuje na nápravě vztahu a snaží se přijít na způsob, jak jej obnovit. Monika dokonce sdílela snímek, na kterém se radostně usmívala do fotoaparátu s dcerou Ruminkou a Machem po svém boku. Společně strávený čas ale oba vysvětlovali tím, že se jen snaží být dobrými rodiči pro svou dceru. Dotazy na to, zda se nevrátili k sobě, nechávali dlouho bez odpovědi. Nakonec zpěvačka ale kápla božskou.

Velký návrat

Monika Bagárová na sociální síti spustila živé vysílání, kam jí fanoušci mohli posílat nejrůznější dotazy. A nejčastějším z nich pochopitelně bylo, jestli dali s Machem svojí lásce ještě jednu šanci. „Ano, jsme s Machem opět spolu. Musíme na vztahu pracovat a dohodli jsme se, že budeme víc času trávit spolu,” řekla konečně zpěvačka a rozzářila tak desetitisíce svých fanoušků.

Na první pohled bylo jasné, že je Monika Bagárová ve svém životě opět stoprocentně šťastná. „Já žiju svůj sen a jsem každý den vděčná Pánu Bohu a svým rodičům,” odpovídala zpěvačka na jeden z dalších dotazů.

Bude mít Ruminka sourozence?

Populární zpěvačka vždy toužila po velké rodině, a tak se nabízí otázka, kdy s Machem zadělají na další miminko. A možná to bude velmi brzy. „Kdy myslíš, že porodíš ty tři další děti, co jsem ti předpověděl?” zeptal se narovinu Moniky přítel jejího kamaráda Jana Bendiga, Lukáš Rejmon. „Ráda bych to stihla do třiceti,” smála se zpěvačka. A přestože odpověděla se vtipem a je jasné, že za tři roky by asi jen stěží zvládla odnosit tři další děti, asi by nikoho nepřekvapilo, kdyby minimálně jedno další dítko do třicítky přece jen stačila přivést na svět.