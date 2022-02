Šli s pravdou ven: Monika Bagárová a Makhmud Muradov vysvětlili, jaký mají vztah

Monika Bagárová

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Monika Bagárová a zápasník MMA Makhmud Muradov už nějaký čas netvoří pár. Spekulace o rozchodu začaly v době, kdy se Muradov vrátil do své rodné země Uzbekistánu, staral se tam hlavně o svou početnou rodinu a věnoval podnikání. Zápasník tam patří k největším celebritám, dokonce se spekuluje o jeho vstupu do politiky.

Po bolestivém rozchodu se zpěvačka stáhla do ústraní. To, že půjdou každý svou cestou, oznámila emotivním příspěvkem na sociálních sítích těsně po Vánocích. „Někdy vám v životě nevyjdou věci tak, jak byste si přáli i přesto, že jste bojovali do poslední chvíle. Myslím, že je fér vám říct, že už nejsme rodina. Hlavně proto, že jste byli u našeho začátku, taky u narození naší Ruminky a vím, že spousta z Vás nám drželo palce. S Machem jsme se rozešli z mnoha důvodů. Oba se ale budeme snažit, aby Rumince v životě nechyběl úsměv a radost ze života." Své tvrzení o tom, že se budou nadále snažit fungovat jako nejlepší rodiče pro společnou dceru potvrdila i pro eXtra.cz „Mediálně je to zbytečně takové dramatické. My jsme s Machem právě naopak úplně v pohodě a fungujeme jako rodiče, kteří tu jsou pro své dítě.“

Návrat na sociální sítě

Zpěvačka po delší odmlce zase plní sociální sítě fotografiemi s dcerou Ruminkou. Po Novém roce začal plnit svůj Instagram příspěvky z Brna a Prahy i Muradov. Zdá se, že se vrací do České republiky častěji a častěji. Zpěvačka sdílela na svém Instagramu příběh, kde natáčí dceru Ruminku a za ní v dálce chodí v jejich společném domě právě Muradov. Fanoušci tak ihned začali spekulovat o tom, zda se k sobě jeden z nejkrásnějších párů českého showbyznysu vrátil.

Comeback k hudbě

Muradov není sám, který se soustředí na svou dobře rozjetou kariéru. Zpěvačka by se ráda co nejdříve vrátila ke zpívání. Oporu v těžkých chvílích i ve hlídání malé dcerky ji poskytla hlavně její rodina. S tou tráví Bágarová téměř všechen volný čas a přesídlila tak do Brna, kde její rodina žije. V domě u Prahy, který vlastní společně se zápasníkem se nyní spíše střídají.