Monika Bagárová a Mach opět spolu: S dcerou Ruminkou zářili jako šťastná rodina

Zdroj: Profimedia

Dlouhou dobu se spekulovalo o tom, že jejich vztah postihly problémy. Vše pak vyeskalovalo na konci loňského roku, kdy Monika Bagárová na sociální síti oznámila, že je mezi ní a Makhmudem Muradovem konec. Jenže teď zpěvačka zveřejnila snímek, na kterém radostně pózuje vedle svého bývalého partnera. Vrátili se snad k sobě?

Zpěvačka Monika Bagárová na konci loňského roku prožila nesmírně smutné chvíle. Přestože se o problémech v jejím vztahu s Makhmudem Muradovem mluvilo dlouho a zpěvačka vždy vytrvale odmítala, že by se její vztah s MMA zápasníkem rozpadal. Na Boží hod vánoční šla ale s pravdou ven a svým fanouškům prostřednictvím Instagramu oznámila, že s Machem, jak svému partnerovi Bagárová přezdívala, netvoří nadále pár.

„Někdy vám v životě nevyjdou věci tak, jak byste si přáli, i přesto, že jste bojovali do poslední chvíle. Myslím, že je fér vám říct, že už nejsme rodina,” napsala zpěvačka koncem prosince na sociální síti. A ze situace byla pochopitelně velmi nešťastná. „Přiznávám otevřeně, že potřebuji čas na to se dát dohromady, a proto jsem se rozhodla, že se teď na chvíli vypařím z internetového světa a budu se plně věnovat sobě a své Rumince, která je smysl mého života,” dodala Monika Bagárová.

Svítá na lepší časy?

Jenže už několik dní po rozchodu se opět začalo mluvit o tom, že mezi partnery probíhá usmiřování. To ale oba dva komentovali tím, že spolu zkrátka vychází kvůli jejich dceři, na které jim nesmírně záleží. „Mediálně je to zbytečně takové dramatické. My jsme s Machem právě naopak úplně v pohodě a fungujeme jako rodiče, kteří tu jsou pro své dítě,” vysvětlovala pro eXtra.cz Monika Bagárová, přičemž tedy dávala najevo, že s Machem sice udržuje kontakt, ale žádný návrat k sobě se nekoná.

Společná fotka

A jak se zdá, dvojice spolu natolik vychází, že společně dokonce tráví čas. Jindy nesmírně zaneprázdněný MMA zápasník se vydal se svou bývalou partnerkou a dcerou Ruminkou do známého hračkářství v Praze, a dokonce se společně všichni tři vyfotili. Ze snímku pak není vůbec poznat, že by se dvojice před pár týdny rozešla. Naopak. Pár vypadá opět šťastně a spokojeně.

Snímek pochopitelně vzbudil velkou lavinu zájmu a mnozí se tak ptají, jak to mezi dvojící dnes je. „Krásná fotka, ale to bude zase otázek na rodiče,” smál se v komentáři jeden z fanoušků zpěvačky. Přestože Monika Bagárová na žádný zvídavý dotaz neodpověděla, dle spousty dalších reakcí se zdá, že mají fanoušci jasno.