Monika Bagárová a Makhmud Muradov: Jaká je skutečná příčina jejich rozchodu?

Monika Bagárová se během svátků svěřila fanouškům, že už netvoří pár s otcem své dcery, Makhmudem Muradovem. O důvodech rozpadu vztahu se od začátku spekuluje a dle jistých zdrojů měl mít zápasník MMA paralelní vztah v Uzbekistánu. Ve skutečnosti ale dvojici rozdělily jiné problémy.

Monika Bagárová se s Makhmudem Muradovem dala dohromady před třemi lety. Zpěvačka tehdy napsala sexy zápasníkovi na Instagram a z jedné zprávy se nakonec vyvinul vážný vztah.

Bagárová po roce porodila dceru Rumii a z příspěvků na sociálních sítích to vypadalo, že mladá rodinka prožívá vrcholové štěstí. Opak byl ale pravdou.

Poslední měsíce se Makhmud zcela vytratil z Instagramu Bagárové, ačkoliv se předtím hvězda pravidelně chlubila společnými fotografiemi. Fanoušci měli čím dál více otázek, jak to vlastně mezi dvojicí je. Zpěvačka se snažila do poslední chvilky popírat jakoukoliv krizi, nakonec ale o Vánocích přiznala to, co již všichni tušili.

Jiná žena v Uzbekistánu?

"Někdy vám v životě nevyjdou věci tak, jak byste si přáli i přesto, že jste bojovali do poslední chvíle. Myslím, že je fér vám říct, že už nejsme rodina. S Machem jsme se rozešli z mnoha důvodů. Oba se ale budeme snažit, aby Rumince v životě nechyběl úsměv a radost ze života. Je to věc, která bolí a není jednoduché o ní mluvit. Nikdy pro mě nebylo nic víc než láska a rodina. Přiznávám otevřeně, že potřebuji čas na to, se dát dohromady a proto jsem se rozhodla, že se teď na chvíli vypařím z internetového světa a budu se plně věnovat sobě a své Rumince," napsala Monika Bagárová na Instagram den po Štědrém dnu.

Zpěvačka totiž dostávala stovky dotazů, proč za ní a dcerou nedorazil Muradov na svátky a proto se rozhodla odhalit pravdu.

Důvody rozchodu si sice nechala porotkyně Superstar pro sebe, ihned se ale vyrojilo hned několik "zaručených" informací, že byl zápasník nevěrný a dokonce měl zplodit v Uzbekistánu další dítě s jinou ženou. Realita je ale trochu jiná.

Politická kariéra

Makhmud Muradov se poslední rok naplno věnoval svým pracovním projektům a právě neustálé odjezdy do Uzbekistánu vytvořily mezi ním a Bagárovou obrovskou propast.

"Jednou to měly být zdravotní problémy otce, jindy problémy s podnikáním. A Monika zůstávala na dceru a všechny povinnosti či radosti neustále sama," prozradil zdroj webu pluska.sk s tím, že zápasník možná zamíří i do politiky.

Muradov se už údajně začal stýkat ve své rodné zemi s politickými špičkami, včetně syna prezidenta, a není vyloučeno, že má sám politické ambice. Touha po hvězdné kariéře nakonec ale stála hvězdu MMA rodinu.

