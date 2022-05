Monika Bagárová nevěstou nebude: Makhmud Muradov svatbu nechce

4

Monika Bagárová Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Zpěvačka Monika Bagárová chce být svým rodičům co nejblíže. I proto se ostatně rozhodla postavit si s partnerem Makhmudem Muradovem dům kousek od Brna, aby měla rodinu co nejblíž u sebe. Nové bydlení je pro pár jistě skvělým krokem kupředu, jenže po letech, které dvojice strávila bok po boku, by ale jistě spousta fanoušků ráda slyšela spíše o svatbě. O té ale sám Muradov slyšet nechce.

Sdílej článek: