Hrají Bagárová a Muradov jen divadlo? Nasvědčuje tomu rozumný důvod

Zdroj: Profimedia

Jsou spolu, nebo ne? To je otázka, kterou si jistě klade nejeden fanouškem Moniky Bagárové a jejího bývalého partnera Makhmuda Muradova. Přestože se dvojice na konci loňského roku rozešla, v posledních týdnech se zdá, jako by jejich láska nikdy nevyprchala. Podle zdroje z jejich okolí, který promluvil pro web Expres, má ale usmíření zpěvačky a MMA zápasníka zarážející důvod.

Monika Bagárová musela v loňském roce čelit mnoha zkouškám. Její partner Makhmud Muradov byl takřka neustále ve svém rodném Uzbekistánu, kde se věnoval pracovním povinnostem a také svému nemocnému tatínkovi. Zpěvačka tak byla na výchovu jejich společné dcery Ruminky víceméně sama a musela se obejít bez svého partnera, kterého slyšela častěji v telefonu než osobně. I proto se ostatně tenkrát začaly rojit spekulace o tom, že to mezi Bagárovou a Muradovem skřípe a blíží se rozchod. To ale vždy zpěvačka rázně vyvracela a nikdy nepřipouštěla, že by jejich vztah procházel krizí. Na konci prosince loňského roku ale šla s pravdou ven a na Instagramu prohlásila, že s Machem, jak bojovníkovi Bagárová říká, už netvoří pár.

Opět spolu?

Jenže od onoho prohlášení uplynulo několik týdnů a Bagárová s Muradovem k sobě, zdá se, opět mají velmi blízko. Bagárová na sociální síti sdílela snímek, na kterém se ve společnosti MMA zápasníka a jejich dcery Ruminky radostně usmívá. Zpěvačka ale žádný návrat k Machovi nepotvrdila a ani nevyvrátila. Společně strávené chvíle vysvětlují tím, že jim oběma velmi záleží na jejich dceři a snaží se spolu tedy vycházet jako zodpovědní rodiče. Jenže to jí věří čím dál méně lidí.

Zpěvačka nyní ze svého Instagramu dokonce odstranila příspěvek, kterým 26. prosince svým fanouškům oznámila, že se s Machem rozešli. K tomu všemu byla dvojice zachycena redaktory webu Expres, jak si společně s dcerou a kamarády užívá nákupy v pražské Pařížské ulici. Je snad krize zažehnána?

Chrání si image

Blízký zdroj z okolí Moniky Bagárové a Makhmuda Muradova má na otázku jasnou odpověď. Dvojice si podle něj na spokojenou rodinku jen hraje, aby v Uzbekistánu ukázala zápasníka v co nejlepším světle. „Mach chce jít do politiky a kvůli tomu potřebuje stabilní image,” prohlásil člověk z okolí dvojice pro web Expres.

Jak to mezi Monikou Bagárovou a Makhmudem Muradovem skutečně je, ví jen oni dva. Jejich náhlý rozchod následovaný společnými nákupy a veselými úsměvy je ale přinejmenším zvláštní.