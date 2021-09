Monika Bagárová to v SuperStar rozjela, se svojí nástupkyní předvedla taneček

Zdroj: TV Nova

Monika Bagárová začala svou pěveckou kariéru soutěží Superstar, za roky ale ušla kus cesty a do show se vrátila jako porotkyně. Rodačka z Brna se účastnila prvního ročníku, který se vysílal na podzim 2009 a pro mnoho mladých lidí se stala vzorem. Čtrnáctiletá fanynka zpěvačky dokonce dorazila na casting s vizí, že se stane nástupkyní Bagárové!

Fanoušci pěvecké soutěže SuperStar se konečně dočkají, po koronavirové pauze se oblíbený pořad vrací na obrazovky. Už tuto sobotu večer čeká na diváky televize Nova první epizoda castingových dílů.

Za porotcovský stůl usedne letos Leoš Mareš, Monika Bagárová, Patricie Pagáčová, Pavol Habera a Marián Čekovský, takže diváci už s napětím očekávají, čím je hvězdná pětice překvapí.

Jednou z nejmladších soutěžících letošního ročníku je teprve čtrnáctiletá Valérie Ficzuová ze Slovenska.

Valerie si do sálu přivedla celou rodinu, Bagárová neváhala a střihla si taneček

Největším snem Valérie Ficzuové je stát se profesionální zpěvačkou a napodobit tak úspěšnou kariéru svého velkého vzoru – Moniky Bagárové.

Aby svůj den D mladá zpěvačka zvládla, vzala na casting Superstar celou rodinu, která ji dokonce přišla fandit až přímo před porotu. Její dědeček byl tak dojatý z toho, že Valérie si konečně plní svůj životní sen, že se rozplakal ještě před tím, než jeho vnučka začala zpívat.

To, co následovalo, si Valérie nejspíš bude pamatovat až do konce života. Její výkon byl natolik energický, že zvedl ze židle i její idol Bagárovou, která si zatančila s její rodinou. Jak dopadne finální hodnocení Valérie a bude její výkon stačit na postup do dalších kol? To se dozvíte v premiéře nového ročníku SuperStar.

Bagárová si zatančila s celou rodinou Valérie.

