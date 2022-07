Gábor Boráros se toho nebojí, jeden den je s partnerkou, druhý den s milenkou

Zdroj: Martin Sekanina / CNC / Profimedia

Oblíbený zápasník a soutěžící Survivoru Gábor Boráros to má v soukromém životě opravdu divoké. Pár dnů po narození dcery se jeho cesty s Monikou, matkou jejich společného dítěte, rozdělily. Za rozpadem rodiny měly stát jeho nevěry.

Druhá šance

Gábor Boráros nejprve svou nevěru dlouho popíral a poté ji označil jako náhodu. "Já nikoho nehledal, byla to náhoda," krčil rameny v rozhovoru pro super.cz. Jako náhoda už ovšem nevypadá vztah s půvabnou brunetkou Rékou, která se často chlubí na sociálních sítích společnými fotografiemi, a to i poté, co ho Monika, matka jeho dcery, vzala na milost.

"Každý si zaslouží druhou šanci. Hlavně když už jsme i rodina. Přiznal chybu. Přiznal si to a ví, že udělal obrovskou chybu, a poprosil o odpuštění," uvedla Monika Jákliová nedávno na svém Instagramu. Tomuto tvrzení napovídaly i instagramové profily Gábora a Moniky, působily jako spokojená rodina, sdílely společné fotografie s dcerkou Zorou.

Jeden den doma, druhý den s milenkou

Novinářům a pozorným sledujícím neuniklo to, že i přes evidentní návrat k rodině se Gábor s Rékou stále schází. Zda tomu bude tak i nadále, je ve hvězdách. Gábor se k celému incidentu vyjádřil velmi rázně. Podrobnosti ovšem neprozradil.