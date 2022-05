Gábor Boráros promluvil o dni, kdy měl být nevěrný snoubence: Byl jsem doma sám

Zdroj: Martin Sekanina / CNC / Profimedia

Gábor Boráros se první dny nijak nevyjadřoval k údajným nevěrám, ze kterých ho obvinila jeho snoubenka Monika Jákliová. Nakonec se ale zápasník MMA nechal přemluvit a pár překvapivých slov o svém vztahu přeci jen prozradil.

Gábor Boráros a Monika Jákliová ještě nedávno sdíleli na Instagramu zamilované fotky a po narození dcery to působilo, že partneři zažívají nejkrásnější chvilky v životě.

Necelý měsíc po porodu malé Zorky přišla ale Jákliová se šokujícím obviněním z nevěry.

"Drazí moji přátelé, ano, stalo se to, co jsem si nepřála ani v nejhorším snu. Opravdu si myslím, že každá žena si zaslouží být milovaná zejména v období, kdy dá život dítěti. Gábor hledal svoje štěstí někde jinde. Už ho nedokážu vidět jako svého partnera, ale ani jako na zodpovědného otce malé dcerky. Nikdo není bez chyby, ani já, ale tohle jsem si opravdu nezasloužila. Nechápu ani tu ženu, která měla náladu na muže, o kterém věděla, že jeho snoubenka je v nemocnici a přivádí na svět jejich společné dítě," napsala čerstvá maminka na svůj Instagram. Podle všeho navíc nemělo jít pouze o jednu milenku, Gábor má prý pro ženy slabost a jeho snoubence už zkrátka došla trpělivost. Podle zápasníka je ale ve vztahu i nadále vše zalité sluncem.

Vše je v pořádku, jsem zdravý

"Na takové p*čoviny já nereaguji, nečtu to a je mi jedno, proč a co se kde psalo. Všechno je v pořádku, měl jsem operaci, jsem zdravý, mohu dál trénovat," reagoval Gábor Boráros lehce podrážděně na dotaz ohledně krize s Monikou Jákliovou v rozhovoru pro Nova plus.

Zápasník se snažil odvést pozornost od údajné nevěry a pochlubil se, že se konečně nastěhoval s Jákliovou a jejich dcerou do společného domu.

"Udělal jsem mnoho věcí, prodal jsem byt, stěhoval jsem. Předtím jsem byl sám v bytě, teď už jsme všichni spolu v jednom domě a dávám se do kupy, protože moje zranění ze Survivoru pro mě byla brzda. Teď už jsem po operaci a můžu pokračovat ve sportu, což je pro mě nejdůležitější, stejně jako moje dcera Zora, která je moje nejdůležitější láska, a budeme pokračovat ve všem, co jsem měl v plánu, a musím dosáhnout ještě mnoha věcí," tvrdí Boráros, jakoby se nic mezi ním a jeho snoubenkou nestalo.

Na vše jsme připravení

Monika Jákliová ve svém prohlášení tvrdila, že jí Boráros podváděl, když byla v porodnici. To ale zápasník MMA popírá a tvrdí, že byl doma sám a těšil se na příchod dcery na svět.

"Byl jsem na to velmi zvědavý, jaký to bude pocit a jaká bude, až bude doma. Když byly v nemocnici, já jsem byl doma sám, nevěděl jsem, jaký to bude pocit, ale teď už je to dobré. Každé ráno a večer se na ni díváme, jak spinká, jak je klidná, pěkná, a jsme z ní nadšení," chválí si novou roli otce.

Na přímý dotaz na vztah s Jákliovou odpověděl Gábor velice podivně. "Ano, všichni jsme v pořádku. Ona je zdravá, každý den spinká a spinká, přes den a večer. Je dost klidná, ale na vše jsme připravení," uzavřel zápasník s tím, že by lidé neměli řešit to, co neznají. U hvězd MMA jsou ale bouřlivé vztahy standardním jevem. Například Karlos Vémola s Lelou Ceterovou nebo Monika Bagárová s Makhmudem Muradovem by mohli vyprávět…

Podle Borárose je jeho vztah s Jákliovou naprosto v pořádku