Kvido z Báječných let pod psa: Libuše Šafránková měla můj obdiv

Like House: Adam odešel na rande a žárlivá Láďa mu vyházela věci z okna

Nemálo rozčílená byla v reality show Like House Lada, která vyházela Adamův nepořádek z okna. Mnohokrát mu říkala, ať si to uklidí, ale jeho to nechávalo chladným. Teď na to doplatil.