Mrtví jsou daň za nemoc: Bára Basiková se zhroutila a bere antidepresiva

Zpěvačka Bára Basiková na sebe v loňském roce neupozornila jen účastí v show Tvoje tvář má známý hlas, ale také svými drsnými názory na koronavirus. Situace ohledně epidemii ji trápí dodnes a zpěvačka přiznala, že jí v nelehkých chvílích pomáhají antidepresiva. Ve svém volném čase ovšem začala i pomáhat druhým…

Epidemie koronaviru je stále v plném proudu a vypadá to, jako by snad neměla ani konce. Nejdiskutovanější onemocnění současnosti zasáhlo do životů všech. Někteří přišli o zaměstnání, jiní o své blízké. I pro ty, kterých se covid-19 přímo nedotýká, jde však o velmi náročné období. Hlavně pak po psychické stránce.

Hostem nejnovější epizody pořadu Show Jana Krause je i zpěvačka Bára Basiková, která na sebe v loňském roce po delší době upozornila nejen účastí v show Tvoje tvář má známý hlas, ale také svými výroky směřovanými na koronavirus. „Omlouvám se, ale hned v úvodu budu sprostá. Musím být sprostá. To už jinak nejde!!! Budu sprostá a hotovo. Ať už jdou všichni, co otravujou s koronavirem a šílenýma zpráva o něm, do prd*le!!!” napsala před několika měsíci na sociální síť. Později rovněž kritizovala zákaz pěveckých vystoupení.

Očkovat se nenechá

Bára Basiková krátce poté, co internet obletěly její výroky na koronavirus, ve kterých nemoc podle mnohých zlehčovala, covidem sama onemocněla. K jejímu štěstí byl však průběh nemoci velmi mírný. V souvislosti s tím, že by se mohla nakazit znovu, a to i některou z mutací koronaviru, se nabízí otázka, zda by se nechala očkovat. „Zhroutila jsem se a přišla o práci. I mně zemřeli přátelé, ale mrtví jsou daň za nemoc, očkovat se nedám,” nechala se podle serveru stars24.cz slyšet Basiková v nové epizodě pořadu Show Jana Krause.

Zároveň odkazovala na svá dřívější vyjádření na koronavirus, která podle ní byla častokrát vytržená z kontextu, a tak působila docela jinak, než byla myšlena. „A já z toho vylezla jako úplná kráva,” postěžovala si Basiková.

Antidepresiva, kniha a pomoc druhým

Epidemie koronaviru má dopad na psychiku téměř všech. Výjimkou není ani Bára Basiková, která se nechala otevřeně slyšet, že užívá antidepresiva. „Myslím, že od loňského jara jejich spotřeba určitě výrazně stoupla,” řekla s tím, že určitě není jediná, kdo si pilulkami pomáhá. Jak ale dodala, je ve svém životě převážně šťastná.

„Mám kde bydlet, mám kde spát, jídlo mám taky, jsem celý život hrát s kartami, které dostanu. A to by měl asi dělat každý. Jak říkal můj kamarád Petr Muk, ať jsi dole, nebo nahoře, hlavně se z toho nepo*rat,” řekla upřímně.

Dlouhé chvíle, které u zpěvačky vznikly v důsledku zrušených koncertů a vystoupení, Basiková vyplňuje různě. Svěřila se například, že pracuje na psaní knihy, jinady zase pomáhá v dětském domově. „Vytřu podlahu, sklidím nádobí po obědě, ustelu postýlky, pak si hrajeme, zpívám jim písničky,” řekla Basiková, co všechno v dětském domově zastává, avšak uznala, že jde spíše o relax.