Bára Basiková o pandemii: Co je podle ní ten největší zločin?

Bára Basiková patří mezi největší kritiky vládních opatření. Byť sama prodělala covid-19, nastolené restrikce považuje za nepřiměřené. Líto je jí také jejího jedenáctiletého syna Theodora, který kvůli současné situaci ztratil rok života. Podle vývoje pandemie to navíc nevypadá, že by se v nejbližší době měl do školy vrátit.