Bára Basiková otevřeně o dětství: Máma mě brala jako přítěž a bila mě

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Bára Basiková oslavila letos v únoru významné životní jubileum. Nestárnoucí zpěvačka se zařadila do klubu šedesátnic a cítí se stále skvěle. K perfektní kondici jí napomáhá hlavně její nejmladší syn Theodor, který si zrovna prochází pubertou.

Pro muzikálovou hvězdu je mateřství zásadní věc. Sama je matkou tří dětí. Její dcery dvojčata Anna a Marie jsou už dokonce třicátnice. Theodor je tak ve svých čtrnácti letech benjamínek rodiny.

Mateřství na prvním místě

To, že si Basiková na roli matky velmi zakládá, není náhoda. Díky špatnému rodinnému zázemí, které si ona sama prožila, se snaží být pro své děti dokonalou maminkou a pro své partnery skvělou přítelkyní. O špatném vztahu s matkou začala zpěvačka mluvit až tři roky po její smrti. "Máma mě měla v osmnácti a asi mě brala jako přítěž. Taky mi ve slabých chvilkách řekla, že mě nechtěla. Ale už jsem se smířila s tím, že si to s sebou táhnu celej život."

Komplex z dětství

Bára jako malá velmi toužila po lásce a uznání, ani jednoho se jí od maminky nedostávalo. Detaily o rodinném sporu prozradila hvězda kapely Stromboli v pořadu Face2Face. "Narozdíl od maminky byl táta velmi citlivý, jenže rodiče se brzy rozvedli a tak jsem mu nebyla na blízku. Mám i mladšího bratra, k tomu měla maminka lepší vztah, jak už to tak bývá ve vztahu matka a syn." Od raného dětství tak populární zpěvačce chybělo to, co je pro jiné samozřejmostí. "Nikdy mi neřekla, že mě má ráda. Nemám jí to ovšem za zlé. Tehdy byla taková doba, děti se narodily a byly. Nikdo se s nimi moc nepáral, tak jak to děláme my teď. Máma mě dokonce bila do 25 let, přijela jsem z koncertu a dostala jsem výprask."

Třikrát rozvedená Basiková přiznala, že nedostatek seběvědomí z dětství se podepsal i na jejích vztazích. "Do každého vztahu jsem šla po hlavě, hned jsem se vdávala. Myslela jsem si, že to vždy bude až do smrti."