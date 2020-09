Bára Basiková se kvůli COVIDU-19 ostře opřela do vlády: "Jděte už do p*dele!"

"Omlouvám se, ale hned v úvodu budu sprostá. Musím být sprostá. To už jinak nejde! Budu sprostá a hotovo. At' už jdou všichni, co otravujou s koronavirem a šílenýma zprávama o něm, do p*dele! At' už držej hubu a neotravujou nás všema katastrofickýma kecama, at'už nás přestanou děsit, ničit, připravovat o zdravej rozum a o práci! Do p*dele do p*dele do p*dele! Tohle má bejt jako co? Máme se všichni zhroutit? Proč?" rozčiluje se Bára Basiková nad aktuální situací kolem koronaviru.

Zpěvačka pokračuje ve svém proslovu tím, že upozorňuje na fakt, že lidé umírají ve větších číslech na jiné choroby a o tom vláda nikoho neinformuje!

"O víkendu jsem přečetla pár rozhovorů s chytrými lidmi, většinou lékaři, také s hygienikem a imunologem, viděla jsem na netu rozhovor s velmi povolaným člověkem. Proč říkají úplně něco jinýho než to, co nám vnucují politici a ostatní panáci v televizi? Co to má znamenat? Je to spiknutí? Proč se máme bát? Do p*dele! Na všech odborných a povolaných místech se dozvídáme stále totéž. Že koronavirus není nebezpečný víc než silná chřipka, infekce nebo jiná viróza. Zdravý člověk ve středním věku nemá při nakažení vážnější problém. Nemoc proběhne a zase zmizí. Samozřejmě ti, kteří již nějakou nemoc mají, nebo jsou již ve vyšším věku, se musejí chránit stejně tak, jako když bývají na podzim chřipkové epidemie. A to je celý," vysvětluje zpěvačka na Facebooku svůj úhel pohledu a dodává, že jednání na začátku roku považuje za zločin!