Zamilovaná Basiková: Je to vážný, po třetím rozvodu jsem musela dozrát

Když se žena zamiluje, vypadá hned jinak – lépe. Všimnout si toho lze i u zpěvačky Báry Basikové. „Přišla jsem dnes do ateliéru a pár lidí mi řeklo, že mi to strašně sluší a že jsem nějaká rozzářená. Do života mi vstoupil někdo, kdo mě činí velmi šťastnou. Nechci prozradit, kdo to je, ale je to hodně vážný a jsem zamilovaná. Jediné, co o něm řeknu, je, že není z Prahy,“ prozradila Blesku Bára Basiková.