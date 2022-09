Věk je jen číslo: Basiková se ukázala polonahá, nový přítel s ní dělá divy

Zdroj: Profimedia

Bára Basiková se rok před šedesátkou utrhla ze řetězu. Zpěvačka sdílela s fanoušky snímek inspirovaný královnou popu, Madonnou, na kterém pózuje v krajkových kalhotkách, punčochách a kožené bundě.

Bára Basiková se toho nebojí a dokazuje všem, že věk je jen číslo. V posledním postu na Instagramu se předvedla v sexy oblečku, který byl inspirován hvězdnou Madonnou.

"Jako Madonna?" napsala zpěvačka k odvážné fotce, která fanouškům doslova vyrazila dech.

Basiková má na sobě vypasované silonky, pod tím prosvítají krajkové kalhotky a vršek doplnila koženou bundou.

Láska ji rozzářila

Bára Basiková sice zanedlouho oslaví šedesáté narozeniny, tenhle věk by ale energické hvězdě hádal málokdo. Ostatně zpěvačka všem předvedla svůj životní elán v show Tvoje tvář má známý hlas, které se před dvěma lety zúčastnila a svými výkony strčila do kapsy i o generace mladší kolegy.

Trojnásobná maminka našla před rokem na seznamce spřízněnou duši a nový vztah ji velice naplňuje.

"Jsem zamilovaná. Není to čerstvý, ale je to krásný. Je to pán z Liberce. Přijela jsem do Liberce něco fotit a tam jsme se zamilovali. On mě samozřejmě vnímal jako známou zpěvačku, ale brzy pochopil, že jsem normální člověk a bere mě takovou, jaká jsem," prozradila loni Showtimu.

Bára Basiková je romantická duše, dokáže se ale i odvázat