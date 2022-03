Bára Basiková a její muži: Jeden dlužil milióny, druhý jí půjčoval na svačinu

Zdroj: Profimedia

Bára Basiková vypadá na svůj věk skvěle, a i přesto, že oslavila neuvěřitelné 59. narozeniny, má energie na rozdávání. Také, aby neměla, když musí nejmladšího syna, který právě vstupuje do puberty, zvládnout sama. Možná se však blýská na lepší časy. Ve hře je tajemný muž z Liberce.

Oblíbená zpěvačka Bára Basiková to nemá s muži vůbec snadné. Na lásku prostě nemá štěstí. Byla třikrát vdaná a má tři děti. Teď je však na prahu šedesátky na všechno sama. S otcem syna Theodora se totiž rozešla.

Jako důvod uvedla velký věkový rozdíl, který byl šestnáct let. Zpěvačka prý nemohla vydýchat, že ona byla doma se synem a on se rád chodil bavit. Často mu předhazovala, že na jeho styl života ve svém věku už nemá a nakonec vše vygradovalo v rozvod. Polák dlouho netruchlil a vlastně ve finále Báru poslechl a našel si mnohem mladší přítelkyni. Bára zůstala prozatím s Theodorem sama.

Ani vztah s otcem dvojčat, Marušky a Aničky, které má s prvním manželem, bývalým hudebníkem a současným truhlářem Petrem Jíchou. Ti se dali dohromady ještě mladí, když Bára teprve začínala zpívat a často měla hluboko do kapsy. Jícha jí po svatbě dával peníze na svačiny.

Basiková byla v devadesátkách hvězdou první velikosti

Nakonec ale vše dopadlo tak, že z Basikové se stala hvězda první velikosti a Jícha se spíše držel doma. Vychovával dvojčátka a čekal, kolik Bára přinese do rodinného rozpočtu. Rozhodně to nebyly malé částky, mohl ty zůstat s dětmi doma on. Ve finále spolu pár ještě chvíli žil kvůli dětem, ale nakonec se stejně rozešli.

Za zmínku ještě stojí architekt Jaromír Pizinger, se kterým zpěvačka strávila nějaký ten pátek. Bára s ním chodila koncem devadesátých let a učarovala ji jeho serióznost. Byl starší a charismatický. Architekta si vzala. Děti s ním však naštěstí neměla, měl totiž tři syny z předchozích vztahů. Navíc vyšlo najevo, že dluží pět miliónů korun.

Kvůli Pizingerovi skončila s těžkými depresemi na dně

Bára mu vše odpustila a pustila se do života s ním, po svatbě však moc dlouho pár šťastný nebyl. Pizinger jí byl totiž nevěrný a Báru kvůli jiné ženě opustil. Ta se propadla do depresí.

„Měla jsem nejstrašnější stavy úzkosti a tísně. Já celé dny ležela, celé noci jsem nevylezla z postele, měla jsem zatažené závěsy. Po týdnu mně bylo jasné, že je zle, že tohle nezvládnu,“ řekla časopisu Naše hvězdy.

Nyní se proslýchá, že se přece jen někdo objevil, jen o něm Basiková ještě nechce veřejně mluvit. Prozradila jen, že je z Liberce, ze seznamky a že je zamilovaná. Tak uvidíme, zda Báru čeká v šedesáti čtvrtá veselka!