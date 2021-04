Hledá spřízněnou duši: Bára Basiková je na seznamce, dcery se jí vysmály

Bára Basiková měla dříve příležitostí k seznámení více než dost, protože koncertovala. To kvůli pandemii koronaviru momentálně nemůže, a tak si dala inzerát na seznamku. Mlčky tím přiznává, že muž, který by jí byl oporou, jí po boku chybí.

Basiková se na seznamku sice přidala, ale tak trochu skrytě. „Použila jsem jiné jméno a mám tam fotku, na které nejsem úplně identifikovatelná. Ale kdo chce, ten mě pozná,“ uvedla Basiková v rozhovoru pro Blesk pro ženy.

Seznámení se nebrání. Po několika ztroskotaných vztazích by brala, kdyby narazila na někoho normálního.

„Kdyby se někdo zajímavý objevil, tak po určité době, během které bychom konverzovali takhle zprostředkovaně, bych odhalila, že jsem to já, a zjistilo by se, jestli by do toho dotyčný chtěl vůbec jít,“ uvažuje zpěvačka.

Z mužů, kteří o ni dosud projevili zájem, se ale příliš vybrat nedá. „I když jsou to muži mé generace, připadají mi starší. To mě strašně překvapuje. Nechci se nikoho dotknout, taky mám určitý věk, ale nepřipadám si na něj a mentálně se cítím mladší,“ přiznává.

Basiková je z mužů na seznamce v šoku

Občas je mírně v šoku z toho, jak se čeští muži prezentují. Zaráží ji „kolik mužů si tam dá fotku v nelichotivé situaci. Vyfotí se na gauči v nátělníku, trenclích, ponožkách a s lahváčem v ruce,“ jmenuje Basiková, co ji zrovna nepřitahuje.

Basiková má z předchozích manželství dvě dcery a jednoho syna. Dospělé dcery daly Báře jasně najevo, co si myslí. Řekly, „že jsem se zbláznila, ale smály se tomu. Říkaly: „Myslíš, že se ti někdo ozve?“ vtipkovaly.

Zpěvačku už nebaví být sama

Seznámit se ji donutila nejen samota, ale i čím dál teplejší počasí. „Říkám si, že je jaro, docela ráda bych na ten Petřín s někým šla. A vůbec se za ten inzerát nestydím. Proč taky. V dnešní době. Jak jinak se mám s někým seznámit?“ táže se sebe samé.

Basiková momentálně září v show Tvoje tvář má známý hlas, kde jsou ti nejlepší z nejlepších. Do společnosti se tedy zpěvačka dostane, ale ve své branži už skoro každého zná, a tak se to jako příležitost k seznámení ani brát nedá.

Zdroj: Youtube