Bára Basiková: Syn jde do puberty, zpěvačka řeší první nešvary!

"Vývoj nezastavíš, ale jsem vůči technickému pokroku trochu rezervovaná, například stále používám tlačítkový telefon. Třeba Honza Kraus se mi za to strašně směje, jenže já spíš vidím to negativní. Jsem maminka chlapce a den co den bojujeme s mobilem," přiznala Bára Basiková dle deníku Sedmička v rozhovoru pro Český rozhlas.

Zpěvačka si moderní technologie příliš neoblíbila a ráda by svého benjamínka od zírání do mobilu držela co nejdéle!

"Mně to vadí a mám pocit, že je něco špatně. Neříkám, že by si děti měly hrát s dřevěnými klacíky, jako to dělali naši rodiče nebo prarodiče, ale něco na tom je. Myslím si, že se to všechno projeví až za pár let," tvrdí Basiková. Větší respekt u Theodora má ale prý její ex manžel Petr Polák!