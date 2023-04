Vdaná Hrzánová o intimním vztahu s Langerovou: Vše začalo pohledem do očí

Zdroj: Profimedia

Když začala Hrzánová trávit mnoho času po boku zpěvačky Anety Langerové, nikdo tomu nepřikládal důležitost, protože je přece vdaná a má dítě. Pak ale přišlo vyjádření herečky, která se nechala slyšet, že pokud to vychází ze srdce, je jí jedno, jestli je to muž, nebo žena.

S režisérem a hercem Radkem Holubem žije herečka Bára Hrzánová už pěknou řádku let. Mají spolu dokonce dospělého syna Tondu. O to větší přišel šok, když se Hrzánová začala často objevovat po boku první české SuperStar Anety Langerové.

Nakonec se sama herečka nechala slyšet, že když se zamiluje, je jí jedno, jestli se jedná o muže nebo ženu.

„Pokud ucítím, že to vychází ze srdce, je mi docela jedno, jestli je to muž, nebo žena,“ prohlásila v autobiografické knížce Vinnetou naší doby, kde dokonce přiznala, že u Anety vše začalo vzájemným pohledem do očí.

Langerovou veřejně líbala na křtu audioknihy

Bára se následně vůbec neomezovala a svou mladičkou lásku veřejně líbala a objímala na křtu jejich společné audioknihy Pane Bůh, tady Anna. Prohlašovala o ní, že je její múzou a všem bylo jasné, že vztah mezi ní a lesbicky orientovanou zpěvačkou není jen platonický.

Jak ale jejich vztah může pokračovat, je ve hvězdách. Hrzánová má dospělého syna s manželem Radkem Holubem, ale Langerová své děti nemá. Nechala se však slyšet, že by ráda utlumila svou hudební kariéru a stala se matkou. S Hrzánovou si však dítě těžko pořídí.

Podobný vztah prožívala i s jinými kolegyněmi

To nic nemění na tom, že Aneta a Bára spolu trávily každou volnou chvilku a měly se k sobě. Podobný, spíše zřejmě duchovní, vztah prý dříve Bára prožívala i s hereckou kolegyní Lenkou Vlasákovou nebo zpěvačkou Zuzanou Navarovou.

Zajímavé je, že Báry stávající manžel je pragmatický člověk a není tedy vůbec jasné, jak úlety étericky a duchovně založené manželky vnímá. Možná mají po tolika letech manželství otevřený vztah nebo si prostě musel zvyknout.