Bára Jánová otevřeně pro Šíp: O konci Slunečné a plánech na děti

Bára Jánová je hvězdou seriálu Slunečná, hraní ale není zdaleka vše, co ji naplňuje. Herečka tráví volný čas sázením stromů a toto životní poslání hodlá rozvíjet i po dotočení Slunečné. S pejskem Balůem plánuje objet celou Evropu!

Bára Jánová se dostala do širokého povědomí veřejnosti díky seriálu Slunečná, kde získala jednu z hlavních rolí. Úspěšný projekt se blíží do finále, na rozdíl od svých kolegů ale herečka neplánuje ihned naskočit do dalšího seriálu.

Z konce natáčení má prý smíšené pocity. "Na jednu stranu je člověk rád, že si konečně odpočine, bylo to dlouhý, natáčeli jsme měsíce v kuse, takže si ráda oddychnu. Pak je tam ta druhá stránka, že mi to bude po čase chybět," prozradila Jánová Šípu.

Herečka má velice odvážné plány, jakmile padne poslední klapka ve Slunečné, rozloučí se s postavou "mrchy" Sylvy a se svým pejskem Balůem, kterého si nedávno pořídila, plánuje odjet z rodné země.

Bára Jánová si po dotočení Slunečné chce splnit svůj sen

Bára Jánová se již delší dobu věnuje sázení stromů a nebere to jen jako koníček, je to pro ni životní poslání.

"Já jsem si tuhle myšlenku vymyslela loni, vždycky jsem si přála mít nějakou charitu a chtěla jsem nějaké téma, které není úplně běžné. Napadly mě právě stromy, protože mám ráda přírodu a čím dál víc se k ní vracím. Dala jsem si životní misi, že bych chtěla zasadit sto tisíc stromů a chci to dělat zodpovědně, vybírám si pečlivě nadace, se kterými spolupracuji," vysvětlila hvězda Slunečné, jak k nápadu přišla.

"Na příští rok jsem si naplánovala, že si splním sen a to je cestování po Evropě. Chci to spojit s tím sázením stromů a ráda bych, aby z toho vzniklo něco víc. Myslím, že lidi jsou z přehnané edukace o ekologii otrávení a je potřeba najít novou cestu, jak ty lidi motivovat," říká herečka, která kvůli ekologii zhruba na rok opustí Česko a přeruší tak svou slibně rozjetou kariéru. Problém v tom ale nevidí: "Je to stejné, jako kdybych šla třeba na mateřskou."

"Vysílám signály, ať se ke mně nikdo nepřibližuje," směje se herečka

"Co se týče podzimu, tak zatím nechci přijímat žádné nabídky na dlouhodobé seriály, nebo divadla, protože nevím, co přesně bude ten příští rok, který se teprve tvoří. Uvidíme. Já mám zatím tolik práce s tím projektem, navíc píšu divadelní hry a snažím se připravit si půdu do dalších let. Potom covidu a po Slunečné, přemýšlím co dál. Já mám ráda když se mi ty aktivity mění. Nikdy jsem nedělala jen herectví a byť ho miluju a zbožňuju, mám ráda i ostatní moje aktivity. Takže sázím nejen stromy, ale také na sebe, příprava je důležitá," plánuje Bára Jánová.

Herečka zažila loni na podzim bolestivý rozchod s básníkem Vítězslavem Bečkou a na dotaz, zda by nový muž mohl její naplánovanou cestu ohrozit, odpověděla velice vtipně. "To budu řešit, když to nastane. Ale já věřím, že člověk nějak podvědomě vysílá signály, takže vysílám co můžu, ať se ke mně nikdo nepřibližuje," směje se.

Co se týká biologických hodin a plození dětí, i tady má Bára jasno, pejsek jí zatím stačí. "Mám Balůa a ten mi prozatím stačí. Co přinese budoucnost, se teprve uvidí," uzavřela.

Bára Jánová hovoří o roli Sylvy.