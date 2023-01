Bára Jánová si užila rodinné Vánoce, s přítelem si nadělili romantiku v Římě

Zdroj: Profimedia

Herečka Bára Jánová je po uši zamilovaná do svého přítele Adama, se kterým randí už několik měsíců. Jak si užila vánoční svátky a jaké má plány na novoroční oslavy?

Bára Jánová si letos užila netradiční svátky. Místo oslav s rodinou totiž poprvé trávila Vánoce se svým přítelem Adamem.

"Vánoce jsme si užili moc. Já jsem byla letos poprvé bez rodičů, jenom s Adamem u mě doma na Žižkově. Udělali jsme si klasické Vánoce s rybou, dělali jsme salát," svěřila se krásná hvězda Slunečné pro kafe.cz.

Bára už dokonce svého partnera představila rodičům, kteří dorazili na návštěvu na Boží hod. "Druhý den nás navštívili moji rodiče, tak jsme jim upekli kachnu, která se moc povedla. Všichni se oblizovali a táta si dokonce přidal. Bylo to moc hezký a já jsem si to strašně užila," pochvaluje si herečka, která se připravuje na romantickou dovolenou v Římě.

Silvestr v Římě

"Jedeme s Adámkem na Silvestra do Říma. Budeme tam až do pátého ledna a moc se na to těšíme, že budeme spolu a že na chvilku odjedeme z Prahy," prozradila nám Bára Jánová své plány.

V novém vztahu je prý velice spokojená a partnera Adama si nemůže vynachválit.

"Adam je strašně fajn, jsem s ním hrozně šťastná. Hezky se o mě stará a je moc hodnej," uzavřela kráska s úsměvem.

Bára Jánová stráví letošní Nový rok s přítelem v cizině