Až po uši zamilovaná! Bára Jánová ze Slunečné po boku partnera jen září

Podle informací eXtra spolu pár sdílí i jednu domácnost. Bydlí spolu již pět měsíců v pronajatém bytě na pražských Vinohradech. Bára svého přítele velmi podporuje, ale přiznává, že by se ráda pustila i do nějakého svého uměleckého počinu. Chtěla by napsat knížku se sci-fi příběhem, který už má dokonce vymyšlený. Zatím to ale prý není aktuální. Její partner příběh zná a tvrdí, že to bude bestseller!

Hvězda seriálu Slunečná tvrdí, že jí partner téměř okamžitě zaujal. „Čím víc jsem ho poznávala, tím víc jsem si z něj sedala na zadek, každý den níž a níž. Ty jo, říkala jsem si, kam až to zajde? Má neuvěřitelný rozhled. Názory podložené argumentem, statistikou, výzkumem, takže když něco říká, můžu mu věřit. Umí si ale i hrát. Strašně se mi líbí, co už dokázal a jak na sobě pracuje. A že je spirituálně orientovaný a přitom nohama na zemi. A taky že je obrovský a já se do něj můžu schovat,” nechala se Bára Jánová slyšet v rozhovoru pro iDNES.