Zpověď Báry Jánové ze Survivoru: Co si myslí o Chili a Nicol?

Zdroj: Se souhlasem Báry Jánové

Bára Jánová opustila reality show Survivor mezi prvními, přesto ale odešla z ostrova s hlavou vztyčenou a domů si přivezla zážitky, na které nikdy nezapomene. Zeptali jsme se hvězdy Slunečné, jak svou účast v pořadu prožívala a jaké měla pocity z aliance Chili a Nicol.

Bára Jánová na začátku roku odletěla do Dominikánské republiky bojovat o titul Survivora, štěstí ve hře jí ale příliš nepřálo. Kmen červených poslal krásnou herečku dvakrát po sobě do duelu a ačkoliv v prvním suverénně zvítězila a i napodruhé bojovala jako lvice, souboj proti Johy jí nakonec poslal domů.

Bára byla na ostrově jasným terčem pro alianci Chili a Nicol, na pobyt ale přesto vzpomíná jen v dobrém.

"Na ostrově jsem se cítila jako doma ve chvíli, kdy jsme dostali oheň. V téhle soutěži musí člověk přijmout to místo jako svůj domov na neurčitou dobu, protože nevíte, jak dlouho tam budete. Mě tam třeba bavilo to spaní. Spát pod hvězdami, slyšet šumění moře… Sice to nebylo zrovna nejpohodlnější, ale myslím si, že to nebylo nic, co by se nedalo zvládnout. Jasně, spánek nebyl dostatečný a občas chyběla energie, pro mě to ale i tak bylo fajn," prozradila nám Bára Jánová své pocity po návratu ze Survivoru.

První dva dny úpal

Na první pohled nekomfortní bydlení na ostrově Báře Jánové prý vůbec nevadilo. Naopak se snažila se spoluhráči z kmene MAO co nejvíce zútulnit svůj provizorní "obývák".

"Jelikož jsme ten ostrov brali jako domov, snažili jsme se tam stavět různé vychytávky a udělat si to co nejpříjemnější. Třeba s Matějem a Gogem jsme tam dělali tu houpačku," vzpomíná herečka na příjemné zážitky.

Cestu soutěží jí ale zkomplikoval úpal. "V soutěži je to nahoru dolu, tam se to opravdu mění každou chvilku. První dva dny jsem měla úpal, takže pro mě bylo samozřejmě náročnější třeba pracovat. Musela jsem si dávat pauzy a bála jsem se, aby to ostatní brali jakože nic nedělám. Ale myslím, že jim to došlo, že tam nemůžu s úpalem lámat dřevo (smích)."

Aliance byla v kmeni MAO od začátku

"Aliance, která tam vznikla, mě mrzela a viděla jsem ji od samého začátku. Když jsem se vrátila na ostrov a nebyla tam Iva (Pazderková pozn. redakce), věděla jsem, že to pro mě znamená hodně bodů mínus, jelikož byla můj spojenec a věděly jsme o tom, co se tam děje," vysvětlila nám Bára Jánová, jak vnímala spojenectví Chili a Nicol. "Na druhou stranu, holky to hrajou dobře, tu alianci si udělaly hned na začátku a udělaly si ji pevnou, takže z ní teď těží," dodala herečka s tím, že nakonec předčasné vypadnutí ze Survivora možná bylo pro ni nejlepším možným scénářem, jelikož návrat domů nebyl zrovna jednoduchý.

"Určitě bych si chtěla vyzkoušet být na ostrově dýl, na druhou stranu, když vidím ten návrat, jak je to náročný. Volá ti hodně lidí, chceš být s rodinou a všichni se tě na něco ptají a ty sice chceš odpovědět, ale nemáš sílu, protože máš jetlag, tak co celý odsouváš. Takže si říkám na jednu stranu lepší vypadnout teď, že se můžeš dřív zapojit do normálního života. Kdybych se vrátila třeba za dva měsíce a v horším fyzickým stavu, asi by to pro mě bylo o hodně těžší," vysvětlila Bára.

"Fandit budu asi Gogovi. Ale vlastně všem, kdo to budou hrát co nejlépe a nebudou vytvářet zbytečné problémy. Myslím si, že ta show je sice o vytváření jistých aliancí a taktik, ale nedělat je blbě, aby člověk nebyl prostě zlej. Nikdo takový tam snad není a moje fandění se samozřejmě může v průběhu soutěže ještě změnit," uzavřela.

Bára na ostrově vyráběla s ostatními účastníky houpačku