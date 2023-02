Ostré hádky v Survivoru: Mlejnková točí lidi k nepříčetnosti, své řekl i Novotný

Zdroj: TV Nova

V druhé sérii reality show Survivor panuje mezi účastníky už od prvních dní tvrdý boj a přátelství jde v soutěži stranou. Trnem v oku v kmeni Hrdinů je aktuálně pokerová hráčka Barbora Mlejnková, kterou už většina lidí nemůže vystát. Za své nevybíravé chování sklízí Mlejnková kritiku nejen na sociálních sítích, ale doplácí na něj i na ostrově, kde začíná být pořádné dusno.

Barbora Mlejnková se s ničím nepáře a už od začátku soutěže dává svým soupeřům jasně najevo svou dominantní povahu. Pokerová hráčka nejde pro ostrá slova daleko a to se přestává líbit ostatním členům kmene.

Aktuálně má právě Bára největším terč na zádech, čehož si všimli nejen televizní diváci, ale i moderátor Ondřej Novotný, který vztahy mezi účastníky okomentoval na svém Instagramu.

"U Báry to všichni respektují, pasuje to k ní, není to nic osobního, ale myslím, že ten papiňák u některých roste. V tom kmeni jsi fakt jak v papiňáku. U Karolíny to bublá, u Soni to bublá a myslím, že to začíná bublat i u ostatních. Bára je v tuto chvíli asi největším terčem," rozpovídal se Novotný v živém vysílání. Ačkoliv Bára Mlejnková zatím patří mezi nejsilnější hráče a v soubojích předvádí skvělé výkony, skrze sociální hru pro ni nebude jednoduché se v Survivoru udržet, jelikož vztahy opravdu nebezpečně houstnou.

Bářiny výroky jsou nepříjemné

Právě nevybíravé chování Báry Mlejnkové by podle Ondřeje Novotného mohlo mít pro ni brzy následky. "Bára ví všechno nejlíp, a ona to myslí dobře, ale víte, jak je to s lidma, kteří vědí všechno nejlíp," vysvětlil moderátor.

Způsob vyjadřování pokerové hráčky ale začíná lézt na nervy i divákům, kterým vadí přehnaná agrese a její spojenectví s Kateřinou Klinderovou alias Kundosaki. "Já teda nevím, ale Bářiny výroky mi jsou dost nepříjemné. Do toho Kundosaki. A že kuly pikle už na hotelu. Ven co nejdřív! Vychcaný jako díry do sněhu," neberou si lidé v komentářích servítky.

Některým toto duo připomíná dvojici z minulého roku, Shopaholic Nicol a kuchařku Chilli. "Báry chování s Kundosaki je naprosto otřesný. Zřejmě si hrají na Nicol a Chilli," shodují se fanoušci pořadu. To chování je tedy otřes a to jsou zatím online jen čtyři díly," opakují se v diskuzích stejné názory na Mlejnkovou. Ta se už podle ukázek na nejnovější díly Survivoru dostane na ostrově do vyhrocených konfliktů s ostatními spoluhráči. Necháme se tedy překvapit, jak dlouho se drsná hráčka pokeru v Survivoru nakonec udrží.

Duo Klinderová - Mlejnková leze na nervy nejen soutěžícím, ale i divákům