Bára Mottlová: Žena bez vztahu nemusí být stará panna

Bára Mottlová byla ještě nedávno herečkou, modelkou a zpěvačkou, ale covid znamenal pro ni stejně jako pro mnoho jejích kolegů stop.

„Žvanec stojí peníze a jíst se musí, takže žádný brek a hajdy do procesu, ať už je jakýkoli. Mě žádná práce problémy nedělá,“ říká Bára Mottlová. A jak známo nezůstalo u řečí. Nějaký čas si tykala s registrační pokladnou v potravinách a před pár dny složila dost náročné zkoušky a už maká jako realitní makléřka. Co dalšího na sebe prozradila?



Šarm a elegance ti nejsou cizí, ale jak ti pomáhají v práci, která je na hony vzdálená té původní?



„Někdy pomáhají, někdy je to spíš na škodu. Dobrý realitní makléř rozhodně musí umět reprezentovat, komunikovat s klienty, mít trochu toho fištrónu a elegance. To ovšem neublíží nikomu, ať už pípá na pokladně nebo řeší milionový obchody. Občas se taky najde nějaký vtipálek, který se chce se mnou spíš seznámit, než že by měl opravdu zájem o nemovitost. To si ale pak pěkně u mě naběhne.“

Pravda, člověk se nějak živit musí. A co soukromí, Nedávného Valentýna, jsi oslavila jen se svým psem Chicem, Nezaměnila jsi svátek zamilovaných za Den nezávislosti? Jak váš případný mejdan probíhal?



„Chico je ten nejlepší chlap v mým životě a jen tak ho někdo nepřekoná. Nakonec jsme Valentýn strávili pracovně, pejsek se mnou byl v krásném hotelu Alchymist, který vypadá jak zámek. Takže romantika na Valentýna byla. Měla jsem tam focení, ale Chico si to taky užíval. Je ohromně společenský a zvídavý.“

"Nechci vztah za každou cenu" říká Bára Mottlová



Máš za sebou řadu vztahů, nechtělo by to po letech už konečně zakotvit v nějakém vážném až nejvážnějším?



„Možná ano, možná ne. Nechci vztah a rodinu za každou cenu, není to povinný. Samozřejmě bych děti ráda, ale když vidím neštěstí lidí, kteří to moc hrotili, dám raději přednost svý pohodičce. Kdybych se měla řídit podle vzorových tabulek, měla bych dvě děti, rozvedená, bývalý by byl můj nepřítel a já byla samoživitelka. Děkuju, nechci, je mi skvěle. Ovšem, když se objeví ten pravý, nevyhodím ho.“



Nejsi příliš náročná při výběru partnera? Měl by mít při přihlášení do konkurzu na Tvou lásku obří konto v bance, nějaký ten sportovní vůz, barák na Havaji a vlastní tramvaj nebo stačí pro milostný vztah garsonka v paneláku s kamny na uhlí?



„Ani jedno, ani druhé. Měl by mít hlavně zdravé sebevědomí, být si vědom svých kvalit a nemít potřebu něco dokazovat a předhánět se sám před sebou. Chlapi, kteří se mě snaží uchvátit, nemají šanci. Já chci hlavně pohodáře. Schopného, veselého pohodáře a o hmotných statcích nepřemýšlím.“



Dobrá, dobrá. Je vidět, že v otázce partnerského vztahu máš jasno. Zatím Ti tedy dělá společnost Chico, ale nebylo by lepší pořídit si přeci jen dočasně nějakého chlapa?



„Když žena nemá vztah, neznamená to, že je stará panna. V tomto směru dávám rozhodně přednost kvalitě před kvantitou.“



A na závěr prozraď, co chystáš. Předpokládejme, že covid tu nebude strašit příliš dlouho a vrátíme život časem do starých kolejí. Zůstaneš u makléřky nebo plánuješ návrat na prkna, co znamenají svět?



„Rozhodně neplánuju nic. To už mě život sám dávno odnaučil. Žiju teď a tady. A dělám vše nejlíp, jak zvládnu. Ať už je to makléřina, herectví, instagram nebo cokoliv jiného. Nikdy nevíme, co bude za měsíc, ale vím, že dnes prostě budu dobrá a šikovná. V čemkoliv.“