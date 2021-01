Bára Poláková trpí výčitkami: Bez dětí si neumí užít volný čas

„Hrozně často to pozoruji. Je to moje vnitřní téma, které se snažím pozorovat, proč to tak mám. Mám strašné výčitky a kolikrát se je i snažím objektivně zpracovat a podívat se na to s nadhledem.“

Říká, že kdyby se svým pocitem nepracovala, jistě by sklouzla do depresí. Snaží se tedy ukázat ostatním maminkám, že se to může stát každému a povzbudit je.