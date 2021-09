Bára Poláková promluvila o citech k Liškovi, po rozchodu pochybuje

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Bára Poláková si ani letos nenechala ujít slavný filmový festival. Do Karlových Varů přitom občas jezdila s bývalým partnerem Pavlem Liškou, a proto se neubránila nostalgickým vzpomínkám, které na ni v lázeňském městě dolehly.

Není to tak dávno, kdy Bára Poláková s Pavlem Liškou přiznali, že už spolu několik let nežijí jako partneři. Rozchod se dvojice snažila tajit také kvůli dvěma malým dcerkám, které spolu mají. Že mezi partnery není něco v pořádku, viselo ve vzduchu už dlouho. Poláková na společenské akce chodila sama a dotazům na to, proč ji nedoprovází Liška, se vždycky snažila taktně vyhnout.

Spadl jí kámen ze srdce

Během slavnostního zahájení varského festivalu už ale zpěvačka působila jako úplně jiný člověk. Rozdávala úsměvy na všechny strany a zdálo se, jakoby jí konečně spadl obrovský kámen ze srdce. "Já jsem tu mockrát nebyla, letos jsem dokonce poprvé šla na zahájení a byla jsem tím úplně uchvácená a šťastná, že jsem tu mohla být," popsala svoje pocity Bára v pořadu Showtime.

Poláková, kterou proslavila písnička Nafrněná, si vybrala romantické šaty od Beaty Rajské. Róba ušitá z metalické látky má krátké rukávy a plisovanou sukni. Návrhářka dobře vycítila, že lesklý materiál snese spíše střídmější střih bez velkých extravagancí. Také proto herečka nechala všechny šperky doma a outfit doplnila jen světle fialovým psaníčkem.

I když se Báře po oznámení rozchodu zřejmě ulevilo, neubránila se myšlenkám na ex partnera Lišku. S ním totiž na festival několikrát v minulosti přijela. "Poprvé jsme tu byli bez dětí a podruhé jsme měli jenom Roničku, pak už ne," uvedla sympatická blondýnka.

Pavel chtěl jet se mnou

Poláková dokonce naznačila, že kdyby Liška nemusel pracovat, možná by do Varů vyrazil také. "Já myslím, že kdyby teď Pavel neměl představení v Praze, tak by tady byl. Vlastně jsme si říkali, že by bylo fajn, kdyby jel," připustila otevřeně Bára. Ta by otce svých dětí možná pozvala na koncert, který ve Varech odehrála.

Kromě toho herečka přiznala, že rozpad vztahu s Pavlem Liškou v sobě ještě určitým způsobem zpracovává. "Můžu sama za sebe říct, že jsou to pocity, kdy člověk o sobě pochybuje, přemýšlí a spoustukrát třeba za měsíc, jestli to rozhodnutí je správné. Právě i Pavel říkal, že jsme si potřebovali na to dát ten dlouhý čas, abychom to doprožili, promysleli, co to znamená…" svěřila se Poláková.

Zároveň Bára dodala, že po prozrazení tajemství, které s Pavlem drželi tři roky, se jí výrazně ulevilo. A snaží se pracovat na tom, aby byla v klidu a pohodě. "Byla bych ráda, kdybych k tomu spěla," dodala trochu rozpačitě v pořadu Showtime na dotaz, jestli je šťastná. Poláková si uvědomuje, že vždycky existuje prostor ke zlepšení a rozhodně si nechce stěžovat. "Ale jsem, mám krásnou práci a dvě úplně boží děti…" doplnila optimisticky.

Bára má energie na rozdávání.