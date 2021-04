Bára Poláková: Z béčkové celebrity kráskou, kterou Češi milují

Bára Poláková se už před lety objevila v seriálu Dokonalý svět, kde ale nezaujala. Nebyla příliš hezká a měla pár kilo navíc. Chodila s hercem a moderátorem Tomášem Měcháčkem a čekala, co se s jejím životem bude dít.

Báru Polákovou jste mohli sledovat už před lety jako herečku v seriálu Dokonalý svět, kde si zahrála drbnu z redakce módního časopisu. Nikdo by tenkrát však netušil, že s postupem let si vezme jednoho z našich nejoblíbenějších herců a stane se vyhledávanou herečkou i zpěvačkou.

Díky svému partnerovi se dostala mezi první ligu a konečně začala být vidět. Všímali si jí lidé z filmové i televizní branže. Konečně se role začaly jen hrnout a ona si mohla začít vybírat.

„Dříve jsem se sebou bojovala a myslela, že jsem špatná, ale teď vím, že to jsem prostě já. Svou práci mám ráda a jsem zvyklá ji dělat na více než maximum. A dokud je to možné, vše vylepšovat do dokonalosti,“ prozradila iDNES.cz Poláková.

Průměrná herečka bez vkusu

Natočila i několik písní, které se staly hity. Za zmínku stojí určitě Kráva nebo Nafrněná. Tehdy využila svých konexí a v klipu si zahrálo tolik slavných osobností, že by bylo s podivem, kdyby se píseň nestala oblíbenou.

Nutno však podotknout, že Bára také zapracovala na svém vzhledu. Nejen, že se po několika nepodařených typech účesů našla v krátkých vlasech, které jí sluší, ale také propadla v módě alternativnímu a jedinečnému stylu, který jí sedí.

Maminka dvou dcer a manželka muže, který o sebe příliš moc nedbá a má raději dobrodružství a adrenalin, se stala během chvíle dokonce módní ikonou.

Manželství v krizi?

Nyní má i svou módní značku a nyní pracuje na nové kolekci. Jde o limitku, kterou mohou mít jen někteří z vás. Bára si zakládá na tom, že oblečení je šité v Čechách a z tuzemských látek.

V poslední době se proslýchalo, že je pár od sebe a žije odděleně. Dokonce se na jeho Instagramu objevila fotka, na které se Liška žení s jinou ženou. Nakonec šlo naštěstí jen o fotografii z natáčení seriálu Prázdniny, kde Liška hraje.

Je ale pravda, že v loňském roce je načapali reportéři Blesku, kteří odhalili, že herec minimálně dvě noci nespal doma. Zda už je krize zažehnána nebo ne, se můžeme jen domnívat. Společnou fotku však pár nedal na sociální sítě dlouhé měsíce.

