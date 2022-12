Tajemství Báry Štěpánové: Kvůli prvnímu manželovi přišla o střechu nad hlavou

Zdroj: Tilen Vajt/Profimedia

Bára Štěpánová je oblíbená a výrazná česká herečka, které si diváci všimli především díky seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, kde si zahrála bláznivou vrchní sestru Babetu. Ta má v seriálu na muže smůlu a stejně to měla Bára i ve skutečnosti.

Zrzavá hlučná herečka Bára Štěpánová je nezapomenutelná nejen díky svým zářivým vlasům, ale také díky své upřímnosti, kdy říká vše bez příkras a na rovinu. Lidé ji za to příliš nemilují a herečka si je toho dobře vědoma.

„Zjistila jsem, že si lidi o mně myslí, že jsem nepříjemná a od rány. Já si myslím, že jsem spíš na ránu. Ale když o tom tak přemýšlím, tak vlastně sama nevím, jaká jsem. Nemám žádné kamarádky. Strašně se bojím, aby mě někdo nezranil, abych se nedostala do situace, která mi bude nepříjemná. Určitě nejsem člověk, který by se dal všanc. Dalo by se říct, že sama sebe ale vlastně neznám. Můj muž mě zná, ale ani jemu neřeknu všechno,“ svěřila se v pořadu Moje místa.

S prvním manželem ale herečka příliš štěstí neměla. Na začátku devadesátých let si vzala svou velkou lásku, podnikatele Luboše Rychvalského, který jí ze života udělal peklo. Vztah sice vydržel jen pár měsíců, oficiálně však byli manželé dvacet let. Rozvod až do roku 2009 neřešili.

Štěpánová je podruhé vdaná, první manžel jí připravil nepříjemné překvapení

„De facto už rozvedení jsme, ne však podle práva,“ řekl tehdy Blesku Rychvalský. Ten měl tehdy peněz dost, protože vlastnil indickou restauraci v centru Prahy a také čajovnu na Starém městě. Bohužel na něj však v roce 2012 dolehly finanční problémy a on musel obě své provozovny zavřít. Dluhy i přesto narůstaly a věřitelé se o něj začali silně zajímat. Nakonec vše skončilo žalobami a soudními tahanicemi. Na podnikatele bylo uvaleno devět exekucí.

Když však ani po pěti letech exekuční úřad od podnikatele žádné peníze neviděl, poslal do dražby jeho byt na Vinohradech, kde ale bydlela právě Bára Štěpánová. A protože dluh vznikl ještě za jejich manželství, i když spolu tenkrát už mnoho let nežili, byl problém na světě. Štěpánová se musela vystěhovat a začít znovu.

V druhém manželství je herečka konečně spokojená a šťastná

Naštěstí brzy potkala svou životní lásku, druhého manžela Miroslava Barabáška, který se živí jako hudebník. Prý to byla intenzivní láska na první pohled.

„S manželem jsme skončili hned první den v posteli. Ale to neznamená, že jsme se dlouho nedobývali. Jsem ráda, že nám to vyšlo. Naše svatba byla velikánská, takový malý festival. Ale já si z toho skoro nic nepamatuji. Máme ale naštěstí fotky, na kterých vidím, že mi to slušelo,“ smála se herečka pro super.cz.

Dnes má tedy po všech útrapách konečně klid a spokojené manželství, kterého se nakonec dočkala i seriálová Babeta, jíž herečka hrála pěknou řádku let v oblíbeném seriálu Ordinace v růžové zahradě 2.