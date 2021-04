Bára z Like House o pletkách s Datlem: Je blbej, že do toho jde, když má vztah

Už od prvního dílu reality show Like House se spekuluje, že spolu Bára a Datel strávili noc plnou vášně. Na tom by nebylo nic tak divného, kdyby Datel nebyl zadaný. Oba soutěžící se nyní rozhodli situaci uvést na pravou míru.

Zatímco Datel tráví čas v influencerské vile blízko Berouna, doma na něj oddaně čeká přítelkyně Nikol. Mezitím se však provalilo, že si měl užívat s půvabnou soutěžící Bárou.

"Informaci mám přímo z Like House. Datel se měl opít a vyspal se s Bárou," řekl zdroj portálu eXtra.cz, který nechce být jmenován. Údajně se tak stalo hned po úvodním večírku.

Datel nevěru popřel

Oba aktéři kauzy tvrdí, že se mezi nimi nikdy nic nestalo. "Nemyslím si, že ke mně Datel chová nějaké větší sympatie. Prostě jsme si jen sedli. Vím, že má přítelkyni, a respektuju to. Nechci jim do jejich vztahu nějak zasahovat, to nedělám. Kdybych ale byla jeho holka a on byl někde tři měsíce, tak bych určitě žárlila," prozradila Barča.

Podobně to vidí i Datel. "Určitě jsme jen kamarádi. Bavil jsem se o tom se svou přítelkyní Niki, že se takový věci stát můžou. A když je to jen v rámci přátelství, tak si myslím, že to pochopí."

Nikol to nese těžce

Bára v nejnovějším dílu ještě dodá, že "on je blbej, že má vztah, když jde tady do toho." Nemyslí však milostný poměr, nýbrž účast v soutěži.

Jeho přítelkyně to však přes veškerá popírání nevydržela a opila se v živém streamu ."Kdybyste byli v mé kůži, napili byste se? Já bych se ožrala, fakt strašně. Já nemám problém s tím být někde opilá. A nemyslím si, že jsem strašně moc opilá, protože dokážu ještě nějak jakoby online vysílat," blábolila a sotva jí bylo rozumět. Vztah s Datlem jí zatím drží, ale těžko říct, jak to bude do budoucna.

Zdroj: TV Prima

Zdroj: Instagram/VIPbulvárek