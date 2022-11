Bára Zemanová zavzpomínala na SuperStar: Péči o dceru zvládá kombinovat s hudbou

Zdroj: Profimedia

Pamatujete na červenovlasou účastnici SuperStar z roku 2006, která skončila na krásném čtvrtém místě? Nyní je z ní vdaná paní a vychovává tříletou dceru. I když už je především matkou na plný úvazek, občas si ještě zazpívá.

Barbora Zemanová, v té době šestnáctiletá studentka, se do povědomí lidí dostala roku 2006, kdy skončila na čtvrtém místě v legendární soutěži SuperStar. Tam předvedla, že zpívat opravdu umí. Byla mnohými označována za favoritku a díky tomu si dokonce zazpívala s Karlem Gottem. Co ale dělá červenovlasá dívka nyní, o šestnáct let později?

"Vzpomínám na SuperStar dnes už jen kladně, byl to neskutečný kolotoč emocí a zážitků a pro mě tenkrát jako pro šestnáctiletou puberťačku úplně nový svět. Soutěž mi dala do života velkou školu," prozradila pro ŽivotvČesku Bára.

Záliba v rockové hudbě ji dovedla do SuperStar

Ta se toužila stát zpěvačkou už od dětství. Její záliba v rockové hudbě ji tedy přivedla až do SuperStar, kde se rozhodla zkusit štěstí. I když nevyhrála, soutěž jí dala obrovskou životní školu, pomohla jí hlasově a otevřela jí dveře do míst, kam by se jako řadová zpěvačka nedostala.

Nyní už jako maminka tříleté dcery Emičky talentovou soutěž začínajících zpěváků jen sleduje v televizi.

"Na SuperStar jsem se dívala vždy. I když už soutěž prošla za ty roky řadou změn a má trochu jiný koncept, než měla za nás, občas se ráda podívám. Člověka překvapí, kolik mladých talentů u nás a na Slovensku máme," přiznala zpěvačka.

Zvládá kombinovat práci s rodinou

Samozřejmě si občas i zazpívá, ale už to rozhodně není její životní náplň. Tou je rodina a dcera, která právě nastoupila do mateřské školky. Bára ale stále má kapelu, se kterou koncertuje. Vtipné je, že za manžela si vzala kytaristu právě z této skupiny.

"Momentálně je mou každodenní náplní rodina a moje dcerka Ema, ale zvládáme to kombinovat i s hudbou. Mám v Plzni rockovou kapelu, se kterou koncertuji a kde hraje i můj manžel. Emičku se od malička snažíme s muzikantským prostředím seznamovat, občas ji bereme na koncerty a ona je mezi lidmi moc ráda," směje se Bára, ve které se hudební srdce zkrátka nezapře.

Zpěvačka nyní plánuje stejně jako každý rok koncerty s vánoční tématikou, kde se objeví koledy a písně, které k tomuto období zkrátka patří.