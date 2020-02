Barack Obama oopustil manželku? Michelle už prý chystá rozvodové papíry!

„Je veřejným tajemstvím, že Michelle po Barackovi chce, aby se konečně pořádně věnoval rodině. A je neuvěřitelně zklamaná, že on raději tráví čas kdekoli jinde,“ říká člověk blízký rodině. „Celé roky dělali vždy vše spolu. Michelle povinnosti manželky splnila víc, než bylo potřeba, když byl Barack v prezidentském křesle. Podporovala ho tak moc i proto, že věřila jeho slibům o tom, jak ten šílený pracovní záběr konečně skončí, až odejde z Bílého domu.“

Jenže prezident své slovo nedodržel. A tím vrhnul manželství do velké nejistoty. „Úplně se vykašlal na to, co sliboval. Nikoho asi nepřekvapí, že Michelle dostala záchvat vzteku, když jí to řekl. Jejich hádky v poslední době byly strašlivé.