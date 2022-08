Barbie Jiráčková o plastikách, které má v plánu: Na výplně budu chodit i v 60

Zdroj: Profimedia

Gabriel Jiráčková se na rozdíl od jiných celebrit netají četnými estetickými zákroky a naopak na plastikovém vzhledu založila svou kariéru. Česká Barbie kafe.cz prozradila, kdy se chystá znovu svěřit do rukou chirurgů a jaké vylepšující operace chce ještě v budoucnu podstoupit.

Gabriel Jiráčková patří mezi nejvýraznější osobnosti českého showbyznysu a nebojí se jít proti proudu.

Blonďatá kráska oslaví v listopadu teprve 23. narozeniny, od osmnácti let už ovšem stihla podstoupit celou řadu estetických i chirurgických úprav. Mezi ty nejvýraznější patří rozhodně plastika prsou, kdy si nechala ze svých přírodních čtyřek vymodelovat nejprve osmičky a následně dvanáctky.

Mimo to si Gabriel pravidelně nechává zvětšovat rty pomocí kyseliny hyaluronové a nedávno také vyzkoušela trendy zákrok zvaný foxy eyes. Tím ale Barbie s estetickou medicínou prý rozhodně nekončí.

Po zákroku toužím od patnácti let

"Přibližně před měsícem jsem v Košicích podstoupila nechirurgické ošetření zvané foxy eyes, po kterém jsem toužila už řadu let a nyní jsem si to splnila. Jak už z názvu vyplývá, jde o zákrok, který za pomoci mezonití vytvoří efekt liščích očí, zmizí unavený výraz díky pozdvižení vnějších koutků, dojde k tzv. brow liftu a oči na několik měsíců získají sexy mandlový tvar," vysvětlila nám Jiráčková.

Už příští měsíc ji pak čeká vytoužená korekce nosu. "Už za několik dní mě čeká další zákrok, po kterém toužím již od svých patnácti let. Operace nosu. S panem doktorem jsme však dospěli k tomu, že mám nos už od přírody téměř perfektní a tedy v mém případě bude stačit pouze malá korekce hrotu nosu, která ani nebude vyžadovat celkovou anestezii. Nepůjde tedy ani o řezání nebo o sekání kosti. Pouze se nosní chrupavky stáhnou stehy, čímž dojde k zúžení hrotu (špičky nosu) do tvaru obráceného diamantu, což je považováno za jedno z měřítek krásy obličeje. Když už budu na sále, ráda bych si v rámci jedné rekonvalescence splnila ještě také sen o trvale výraznějším horním rtu. K tomu zas může dopomoci zákrok zvaný lip lift. Uvidíme ale, zda to bude možné provést najednou, a nebo se do Banské Bystrice vypravím ještě jednou. To by bylo pro tuto chvíli vše," dodala Gabriel, která i přes občasnou kritiku své osoby s chirurgií skončit nehodlá.

"Co se však týče vzdálenější budoucnosti, občas se mě někdo zeptá nebo si spíše rýpne stylem: Když už teď máš udělaná prsa a chodíš na výplně, co budeš dělat v šedesáti? Na to já vždy se smíchem odpovídám: To samé! Stejně jako americká zpěvačka Dolly Parton, jedna z prvních živých Barbie na světě. Ta zase s oblibou říká: Nemám čas být stará. Vypadám na tolik, kolik mi můj plastický chirurg dovolí," uzavřela kráska.

Gabriel plánuje zákrok, díky kterému již nebude muset zvětšovat své rty