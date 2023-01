Barbie Jiráčková konečně promluvila o svatbě s přítelem

Zdroj: Instagram

Česká Barbie je už nějakou dobu šťastně zadaná. Jak to s přítelem aktuálně mají? A jak to vypadá se svatbou?

Vztahy krásných žen poutají pozornost tak nějak samy. A nejinak tomu je i u české Barbie Gabrielly Jiráčkové. Oslnivá blondýna s umělým poprsím se už léta věnuje fotomodelingu a má tisíce fanoušků. Ty všechny zcela jistě zajímá, jak to má taková kráska v soukromí. Jenže pokud si pánové dělají nějaké šance, nejspíš je náš článek zklame…

Ví se, že Gabriella Jiráčková je už nějaký čas šťastně zadaná. Jejím partnerem je Maxmilián Semela, který si soužití s Barbie nemůže vynachválit. Cítí to tak i ona? Jak je to vážné? A bude už konečně svatba? „Otázka svatby je společně s tématem děti asi ta nejčastější v poslední době,“ reaguje na možnost veselky Jiráčková pobaveně. „Co se to děje? To je nějaká erupce na Slunci, že se nás na to všichni ptají?“

Otázky jsou ovšem svým způsobem logické. S partnerem jsou spolu už několik let, ani jeden přitom netají, že jsou ve vztahu velmi spokojení. Co jiného by se tedy od nich mělo čekat. Jenže svatba… Nějak to prostě aktuálně nevypadá, že by se v nejbližší době ti dva chystali skočit do chomoutu.

Svatba zatím nemá konkrétní termín

Pokud bychom měli věřit tomu, co říká Jiráčková, tak veselka hned tak nenastane. Možná termín svatby s Maxmiliánem je totiž v podání české Barbie opravdu vysoce spekulativní.

„Nechte se překvapit,“ říká o možném datu svatby. „Vezmeme se pravděpodobně až ve chvíli, kdy to nikdo nebude čekat nebo nad námi v tomto směru už všichni zlomí hůl.“

Ovšem přestože se Jiráčková do chomoutu nijak zvlášť nehrne, ve vztahu s Maxmiliánem hodlá ještě zůstat. Nic jí v něm totiž nechybí. „Daří se nám skvěle!“ vzkazuje všem pochybovačům.