Tachecí o dávném konfliktu s Janem Krausem: Od té doby na mě nepromluvil

O tom, že má Barbora Tachecí ostrý jazyk, tvrdé lokty, občas působí až nevychovaně a její psychické zdraví není také úplně v pořádku, se všeobecně ví. Zda o tom věděl před lety Jan Kraus, který přijal pozvání do jejího pořadu, není jisté. Jedno ale jisté je, tenkrát se na ní naštval natolik, že s ní nemluví ještě dnes.

Je to už neuvěřitelných deset let, kdy se dostala do křížku dvojice moderátorů Barbora Tachecí a Jak Kraus. Bára si Honzu tenkrát pozvala do svého pořadu, kde ho otázkami vytočila natolik, že se oblíbený moderátor sebral, vzal si nahrávací zařízení a s prásknutím dveří odešel.

„Já si dodnes myslím, že jsem se nedopustila ničeho šíleného,“ prozradila pro pořad Blízká setkání Tachecí a dodala, že už jí to bylo stejně jedno, protože vše důležité už bylo řečeno a navíc zůstal celý rozhovor nahraný na kameře, což si Kraus ve svém rozčarování asi neuvědomil.

Kraus byl skvělý pro moje PR

Zato Tachecí si uvědomovala, že se jedná o skvělé PR a svých pět minut slávy tenkrát bezesporu využila. Vše, co moderátor řekl, přepsala a vydala. Článek byl neuvěřitelně čtený a video sledované tak, že z toho Barbora žila ještě roky.

Od té doby prý nemá s Krausem dobrý vztah a ani po deseti letech se neblýská na lepší časy.

„Sice se mnou bohužel od tý doby nepromluvil, ale práce má nějaké oběti,“ prozradila v pořadu na Českém rozhlase s tím, že svého rozhodnutí dodnes nelituje. Získala tím skvělý materiál na nejsledovanější video roku 2011.

Je tedy jisté, že z těchto dvou nikdy přátelé nebudou a že si Jan do svému pořadu Barboru asi nikdy nepozve, ale tak už to v branži mezi umělci či novináři občas dopadá. Důležité je, že toho ani jedna strana nelituje a nemrzí je, že se spolu už dlouhých deset let nebaví, nezdraví se a dělají, že druhý neexistuje.

Tachecí v médiích působí dodnes. Připravuje na Českém rozhlase pořad Osobnosti Plus, kam si stále zve zajímavé hosty, kteří jí z něj už neutíkají. Jinak má za sebou i zkušenosti jako programová ředitelka Frekvence 1, kde působila pět let nebo jako ředitelka Radiožurnálu. Na tomto postu však vydržela pouze chvíli.

Dodnes se věnuje politice a ekonomice

Stále se věnuje především politice, ekonomice a domácímu dění. Není se čemu divit, má totiž vystudovanou Vysokou školu ekonomickou a také absolvovala několik studijních zahraničních pobytů. A to jak stáž v USA, tak ve Velké Británii.

Ve volném čase Barbora ráda cestuje, má skvělý vztah se svým dnes již dospělým synem a možná vás to překvapí, ale také ráda zahradničí. Ze sportů ji baví kolo a procházky se psem.

