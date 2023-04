Blízká kamarádka zveřejnila snímek mladičké Bartošové: Byla to citlivá víla

Zdroj: Profimedia

V českém showbyznysu nevznikají jen vztahy napjaté, protože někdo někomu ukradne manželku, pak je s milenkou, pak se vrátí k manželce, ale zjistí se, že milenka je možná těhotná. Český showbyznys je i plný přátelství a krásných zážitků, což nedávno potvrdila Yvetta Blanarovičová, která na sociální síti sdílela dojemnou vzpomínku na své dva zesnulé kamarády.

Sláva bývá bohužel mnohdy spojená i s nepříjemnými věcmi a ne každý má takovou náturu, aby to ustál. Snad tím nejhorším způsobem to dopadlo u Blanarovičové kamarádky, oblíbené zpěvačky z osmdesátých let. Svůj život tragicky ukončila pod koly vlaku v pražské Uhříněvsi v roce 2014. Za nedlouho to tak bude smutné výročí deseti let.

Iveta byla víla

„Iveta byla víla, v mých vzpomínkách hodná, jemná a citlivá,“ napsala dojemný vzkaz na svůj Instagram Yvetta Blanarovičová, když zavzpomínala na to, jak spolu natáčely silvestrovský zábavní program. Druhým, kdo nedávno „oslavil“ výročí úmrtí, byl neméně oblíbený zpěvák Petr Muk, jehož smrt je dodnes obestřena tajemstvím.

Zpěvák údajně trpěl depresemi a bral silné léky. To, že neprožíval šťastné období, bohužel vyeskalovalo v to, že byl 24. května 2010 nalezen bez známky života ve svém vinohradském bytě. Příčina smrti byla udušení zvratky. V jeho krvi se však nalezl i alkohol a právě ony zmíněné léky. Jestli se tedy rozhodl ukončit svůj záměrně nebo se jednalo o nešťastnou nehodu, se už ale nedozvíme.

Muk pomáhal s charitou

„Petr mi pomáhal na charitativních koncertech, nikdy neřekl ne. Zpívali jsme v muzikálu Rusalka a potkávali se pravidelně na horách, v malém penzionu ve Špindlu nebo na akcích,“ zavzpomínala Blanarovičová i na svého druhého kamaráda. V komentářích pod příspěvkem se vyjádřily i další osobnosti českého showbyznysu, například Jiří Langmajer. „Často vzpomínám na ty krásné časy, bylo to s vámi vždy fajn,“ napsal herec pod krásnou fotku.

