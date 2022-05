Bartošová a Sepéši byli na oko skvělý pár, za dveřmi jejich bytu ale tekly slzy

Zdroj: Profimedia

Když se v osmdesátých letech zpěvačka Iveta Bartošová seznámila s pohledným a talentovaným Petrem Sepéšim a vytvořili spolu duo, fanoušci šíleli a nemohli se nové dvojice na československé hudební scéně nabažit. Pracovní a přátelský vztah brzy překlenul ve vztah milenecký a Bartošová a Sepéši nevystupovali jen jako kolegové, ale i jako partneři. I když jim leckdo jejich lásku záviděl, mimo zraky veřejnosti měl jejich vztah k pohádce velmi daleko.

Snad žádná pěvecká dvojice dodnes nezažila takovou slávu jako Iveta Bartošová a Petr Sepéši v 80. letech. Fanoušci je zbožňovali, populární duo zpívalo na beznadějně vyprodaných koncertech a každý chtěl být jako oni. Během času, který spolu trávili, se stali nejen skvělými přáteli, ale později také partnery. Byli vzorem pro mládež a spousta lidí jejich vztah vnímala jako prototyp takřka až pohádkové lásky. Ta byla ale spíše jednostranná. „Byla to moje první láska. Zbavil mě panenství a znamenal pro mě úplně všechno. Byl nesmírně citlivý a hodný. Rozuměli jsme si jako lidi, ale i pracovně. Patřili jsme k sobě,” napsala před lety Iveta Bartošová ve své autobiografické knize s názvem Neměla jsem se narodit.

Vztah plný bolesti

A to, že k sobě dvojice patří, si myslela i celá řada jejich fanoušků. Ti ale neměli sebemenší tušení o tom, co se děje za zavřenými dveřmi jejich pronajatého bytu. Petr Sepéši dle zpovědi Bartošové nedokázal být věrný jen jedné ženě a nabytou slávu využíval k navazování nových známostí. Ty si pak prý kolikrát vodil domů, přestože se v bytě nacházela i sama Bartošová.

„Týral mě. Vodil si k nám do pokoje i milenky. Já protestovala, a tak mě třeba zamkl v koupelně. Milovala jsem ho, ale bylo to náročné. Říkal, že si nemůže pomoct. Plakal a stále opakoval, že nemůže mít jenom jednu ženskou,” uvedla ještě Iveta Bartošová, která byla do Sepéšiho natolik zamilovaná, že před jeho aférkami zavírala oči. Během vztahu s Bartošovou dokonce Sepéši jednu dívku přivedl do jiného stavu. Syna si ale nikdy nepochoval.

Náhlá smrt a začátek problémů

Jistá Marie z Prahy, která čekala Sepéšiho dítě, porodila až poté, co zpěvák tragicky zahynul na železničním přejezdu na Karlovarsku, na kterém vjel kvůli nepozornosti přímo pod kola vlaku. Jeho smrt zasáhla nejen fanoušky a jeho blízké, ale také Ivetu. „Když Petr zemřel, na nějaký čas jsem úplně vzdala život,” napsala smutně Iveta. Možná právě tehdy se u ní začaly objevovat různé psychické obtíže, které se snažila překonávat s pomocí alkoholu a léků. Sama Iveta Bartošová o bezmála 29 let později našla smrt právě na kolejích, kdy se v zoufalství rozhodla ukončit svůj život skokem pod vlak.