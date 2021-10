Iveta Bartošová ožívá! Anna Fialová je v roli zpěvačky k nerozeznání

Zdroj: Profimedia

Její život fascinoval všechny, její náhlá smrt dodnes nedá mnohým spát. Zpěvačka Iveta Bartošová je právem označována za princeznu české pop music, která si získala srdce mnohých. Pod taktovkou televize Nova nyní vzniká nový seriál, který divákům přiblíží začátky její kariéry a vyobrazí příběh velké lásky, kterou Bartošová chovala k Petru Sepéšimu.

Zpěvačka Iveta Bartošová si během svého života získala tisíce fanoušků a její písně rozveselovaly životy mnohých. Na konci však byla známá především pro své nejrůznější přešlapy a více než svým hudebním nadáním veřejnost fascinovala bouřlivým životem. Právě ten se rozhodla 29. dubna 2014 ukončit pod koly vlaku. Přestože se mnozí zajímají převážně o to, co zoufalou ženu vedlo na železniční trať, a zkoumají poslední měsíce jejího bytí, všechno možná začalo dávno předtím. Již před mnoha lety, na úplných začátcích její kariéry, Iveta Bartošová poznala svou první velkou lásku, která měla ovšem tragický konec. Právě toto období prozkoumá nový seriál televize Nova s názvem Iveta.

Velká výzva pro Annu Fialovou

Hlavním úkolem tvůrců nové minisérie bylo najít herečku, která by se Ivetě Bartošové nejvíce podobala. „Nemáme tolik hereček, které by se Ivetě podobaly alespoň trošku vizáží, křehkostí, něžností, bojovností a k tomu uměly ještě zpívat a pohybovat se,” nechal se pro Blesk slyšet režisér a scenárista Michal Samir. Castingová režisérka a producentka seriálu pak přišla s nápadem obsadit do hlavní role herečku Annu Fialovou. Ta na nabídku okamžitě kývla, i když měla jisté obavy. „Snažím se to udělat co nejlépe, nejvěrohodněji a s úctou. Je to síla, ale je to strašně zajímavý proces a moc mě to baví, ale snažím se v tom být opatrná,” uvedla pro web TN.cz.

Tehdejšího partnera Ivety Bartošové a zpěváka Petra Sepéšiho ztvární herec Vojtěch Vodochodský. Nutno říct, že proměna herců v reálné postavy je naprosto dechberoucí.

Žádná senzace

Tvůrci se snaží zachytit momenty z života Ivety Bartošové, které veřejnosti tak úplně známé nejsou. Stejně tak chtějí divákům přiblížit rodinu a blízké z jejího okolí. „Ivetin život nevyprávíme jako senzaci, nesoudíme ani nikoho z jejího okolí. Pro nás je to příběh o dívce z Beskyd, která chce být slavná a milovaná. Když toho ale docílí, o všechno přijde,” řekl ke svému seriálu sám režisér Michal Samir.

Minisérie s názvem Iveta vzniká exkluzivně pro platformu Voyo pod značkou Voyo Original a její uvedení je naplánováno na příští rok.