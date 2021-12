Svátky prožívá s novým partnerem, zamilovaná Basiková má s Bobem plány

Bára Basiková

Zdroj: Profimedia

Bára Basiková má život skoro jako na houpačce. Bylo tomu u ní asi tak, že jednou se nacházela dole, jednou nahoře. Teď má období, kdy vítězí ta mnohem lepší eventualita a jak říká, věří, že to špatné už odvál čas a nebude se vracet. Bára má za sebou tři rozvody, několik dalších citových karambolů, ovšem to je prý minulost, protože momentálně je na tom skvěle, a to nejen fyzicky, ale hlavně psychicky.