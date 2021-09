Basiková o traumatech z dětství: Táhnu si to s sebou celý život

Zdroj: Profimedia

Bára Basiková působí jako vyrovnaná žena, ve skutečnosti si ale hvězda několikrát sáhla na dno. Zpěvačka se po letech rozpovídala o svých traumatech z dětství a přiznala, že se dokonce dvakrát pokusila o sebevraždu.

Bára Basiková patří mezi největší hvězdy českého showbyznysu, své soukromí si ale na rozdíl od jiných celebrit bedlivě střeží.

Zpěvačka byla třikrát vdaná a ze vztahů má dvojčata Annu a Marii a benjamínka Theodora, kterého si pořídila v pozdějším věku se svým posledním manželem Petrem Polákem.

Basiková se snažila vždy být pro své děti dokonalou matkou, sama totiž neměla dobré rodinné zázemí, a proto již odmala trpěla depresemi.

Matka mě nechtěla, nesu si to celý život

Muzikálová hvězda měla problémy s psychikou od dětství, uvědomila si to ale v až v pozdějším věku.

"Už jako dítě jsem bývala často smutná a uplakaná, řekla bych až pesimistická. Později jsem navíc zjistila, že jako dítě jsem trpěla depresemi," svěřila se Bára Basiková v pořadu Povídej Cnn Prima News.

Důvodem úzkostí zpěvačky byla její matka, která ji mlátila například za špatné známky a zanechala v ní hluboké trauma. "Máma mě měla v osmnácti a asi mě brala jako přítěž. Taky mi ve slabých chvilkách řekla, že mě nechtěla. Ale už jsem se smířila s tím, že si to s sebou táhnu celej život," vrátila se Basiková do bolestivé minulosti. Psychické trauma nakonec vygradovalo natolik, že začala přemýšlet o sebevraždě.

Basiková promluvila o traumatech tři roky po smrti své matky

Poprvé začala Bára Basiková uvažovat o předčasné smrti ještě předtím, než se stala matkou tří dětí.

"Ve chvíli, kdy se dostaví takový pocit, přestáváte vnímat svět kolem sebe. Nevidíte žádný záchytný bod nebo naději. Byl to těžký boj. Lékaři mi však pomohli uvědomit si, že mám celý život před sebou. Navíc jsem už tehdy toužila mít děti. Byl to můj celoživotní cíl a touha," popsala ve výše zmíněném pořadu.

Druhý bod zlomu přišel v druhém manželství s Jaromírem Pizingerem, který zpěvačku psychicky týral. Například počítal kalorie a odměřoval jí dávky potravin, což z Basikové málem udělalo anorektičku. Tehdy začala Bára opět přemýšlet nad sebevraždou, děti jí ale podržely nad vodou. "Říkala jsem si, že jim to nemůžu udělat. Byl by to nesmírný zločin a obrovská chyba," otevřela hvězda svou pandořinu skříňku. Matka zpěvačky zemřela v roce 2018 a až tři roky po její smrti se rozhodla Basiková promluvit.

