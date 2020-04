Paul McCartney z Beatles byl v mládí divočák: Sex se třemi ženami!

Přesto Anitě manažer Beatles Brian Epstein vyplatil sedm tisíc dolarů za to, že si svá obvinění nechá pro sebe… Kvůli lži? Proč by to dělal? Pravděpodobněji se jeví, že žádost Cochranové byla oprávněná. A že Paul prožil léta, kdy nebyl úplně svatý…

Až se takovému chování u McCartneyho, který se svou první manželkou Lindou, již si vzal v roce 1969, žil až do její smrti v roce 1998, nechce věřit. Jako slušňák se jevil i ve vztahu s Heather Millsovou, se kterou se po šestiletém manželství rozvedl v roce 2011 a vyplatil jí pohádkové odstupné. A gentlemansky působí i vedle současné manželky Nancy Shevellové, kterou si vzal v roce 2011. „Jenže tahle kniha ukáže fanouškům Paulovu pravou tvář. A bude to hodně velké zklamání," tvrdí jeden z lidí, co dílo Philipa Normana četli.