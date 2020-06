Belmondova dcera svou krásou bere dech: Slavný otec jí neumí říct ne!

Stavebnictví - Aplikace stavebních hmot, izolací a jejich odborná montáž 25 000 Kč

EB - stav s.r.o. je moderní dynamicky se rozvíjející stavební společnost s dlouholetou tradicí, která se zabývá přípravou a realizací staveb všech typů. Komplexnost činností neustále rozšiřuje o další moderní technologie, které zaručují úplnou soběstačnost. Jsou to především kompletní zemní práce, stavební činnost, instalace hliníkových a plastových oken, instalace garážových vrat a realizace nejmodernější stříkané izolace speciální stavební technologií. Hlavní strategií společnosti je co nejvyšší kvalita a komplexnost výroby a služeb, tak abychom přispí-vali k trvalému růstu a úspěchu našich zákazníků. PRACOVNÍ NÁPLŇ: - Příprava instalace stavebních technologií - Realizace zakázky u zákazníka - Údržba strojního aplikačního vybavení - Řešení zákanických problémů POŽADAVKY: - Vyučen - Manuální zručnost/dovednost pro citlivé technologie - Praxe ve stavebním sektoru výhodou - hledáme člověka, kterého baví stavební technologie - Aktivní řešení úkolů a jejich realizace v součinnosti se zákazníkem - Komunikativnost, příjemné vystupování CO NABÍZÍME: - Práce v dynamické společnosti - Zajímavé stavbní technologie realizované u zákazníků - Individuální přístup bez stereotypů - Zajímavé ohodnocení odpovídající odborné a odpovědné práci - Firemní akce Kontaktujte emailem, telefonicky nebo osobně na adrese Švermova 192, Zlín-Malenovice.