Ben Cristovao jede na finále Eurovize! Vítězství přál jiným!

"Je to obrovský stres a zodpovědnost. Nejvíc se těším, až to budu mít za sebou a budu se moci ohlédnout a říct, že jsem udělal dobrou práci. Do vystoupení dám vše a budu se snažit Čechy nezklamat."

V příštích týdnech se bude Cristovao naplno věnovat přípravě na tříminutovou show, kde bude soutěžit s dalšími umělci ze čtyřiceti zemí.

Bude to jistě parádní podívaná a už teď jsme zvědaví, jak náš reprezentant ustojí hodnocení na světové úrovni! Bude se opakovat úspěch Mikolase Josefa? Nebo to bude fiasko? Necháme se překvapit…