Ben Cristovao zažil nevšední koncert: Náruživá fanynka se neovládla

Ben Cristovao je idolem mnoha žen. Není tak překvapení, že si pohledný zpěvák užívá na svých koncertech především dámské publikum. Ačkoliv se to může zdát více, než příjemné, pozornost tolika žen, zpěvák se dočkal na vlastní kůži nevšedního a ne rozhodně pěkného zážitku.

Ben na svých koncertech předvádí nejen svůj pěvecký um, ale i své vypracované tělo. Jednu z fanynek nejspíš pohled na zpěváka naprosto omámil a dostal do rauše tak, že udělala něco, co nikdo z přítomných ani Ben nečekal.

Zážitek plný bolesti

„Měli jsme koncert a já si sundal tričko, jakože budu trošku víc sexy. Jedna holka mě chtěla chytnout tam dole, tak jsem zařval a ona ho pustila,“ podělil se o zážitek z koncertu v podcastu Kontrast Entertainment Cristovao. Mohlo by se zdát, že si dívka uvědomí, co udělala a přestane. Opak byl ovšem pravdou. „Ona mě pak chytla ještě za koule a měla to dobře chycený, táhla je k sobě a já jsem fakt umíral bolestí,“ upřesnil nevšední zážitek zpěvák.

Single život

Sympatický zpěvák letos oslavil třicáté páté narozeniny opět o samotě. Mezi jeho bývalé partnerky patří krásky jako jsou zpěvačka Monika Bagárová nebo vítězka Miss Czech Republic Kateřina Kasanová. S pěveckou kolegyní ze soutěže SuperStar randil v letech 2010 až 2012 a s modelkou v roce 2018. Od konce vztahu s Kasanovou se na veřejnosti s nikým neobjevoval. Ben si během posledních pár let prošel velkou změnou ve svém nitru.

Účastní se kampaní za práva zvířat a je hrdým veganem. Na svých sociálních sítích a v rozhovorech často upozorňuje na současné problémy přírody a ekologie. Nové partnerce by se rozhodně dle svých slov nebránil. "Neřeším rodinu tak, abych ji měl. Podle mě není dobrý přístup to, že někdo hledá někoho, jen aby měl rodinu. Spíš jsem trpělivější s tím hledáním toho člověka, s kterým bych si rodinu chtěl založit. Nevzdávám to a pořád se na to těším," svěřil se v rozhovoru pro Aktuálně.